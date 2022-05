Devises : vif rebond de l'euro après les déclarations d'un membre de la BCE

Klaas Knot, le président de la banque centrale des Pays-Bas, est devenu le premier responsable de la zone euro à suggérer une éventuelle hausse d'un demi-point des taux d'intérêt...

(Boursier.com) — L 'euro rebondit vigoureusement ce mardi, en hausse de 1,09% à 1,0545$ entre banques face au billet vert. La monnaie unique, dernièrement tombée sous la barre des 1,04$, au plus bas depuis 2017, est soutenue par les propos de Klaas Knot, le président de la banque centrale des Pays-Bas. Ce membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne est devenu le premier responsable de la zone euro à suggérer une éventuelle hausse d'un demi-point des taux d'intérêt si les risques liés à l'inflation venaient à s'aggraver, bien qu'il soutienne pour l'instant un resserrement plus modeste d'un quart de point.

"Le premier relèvement des taux d'intérêt est désormais anticipé pour la réunion de politique monétaire du 21 juillet et cela me semble réaliste", a déclaré Klaas Knot à la télévision néerlandaise. La BCE doit toutefois laisser la porte ouverte à une hausse de taux plus importante si les données sur l'inflation suggèrent au cours des prochains mois que cette dernière "se généralise ou s'accentue". "Si tel est le cas, une augmentation plus importante ne doit pas non plus être exclue... Dans ce cas, une prochaine étape logique serait une hausse d'un demi-point de pourcentage", a souligné le dirigeant.

Les marchés financiers tablent actuellement sur une hausse de 97 points de base du taux de dépôt de la BCE, actuellement fixé à -0,5%, d'ici la fin de l'année, la première hausse étant attendue pour le mois de juillet et les suivantes à chacune des autres réunions de politique monétaire de l'institution d'ici fin décembre. La BCE a exclu une hausse de ses taux tant que les achats nets d'obligations se poursuivront, ce qui écarte la possibilité d'une modification lors de la prochaine réunion de son Conseil des gouverneurs, le 9 juin.

Sous les 1,04$ hier, la devise européenne, plombée par les conséquences de la guerre en Ukraine, affichait une perte plus de 5% depuis le 1er avril. Le billet vert fait office de valeur refuge ces dernières semaines dans un environnement économique et géopolitique de plus en plus instable. Face à la monnaie unique, il est soutenu par la moindre exposition des Etats-Unis à la crise ukrainienne par rapport à la zone euro, mais surtout par le différentiel de taux d'intérêts de plus en plus favorable aux Etats-Unis.