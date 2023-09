Devises : statu quo de la Banque d'Angleterre, la livre chute

La livre sterling chute de 0,70% à 1,226$, au plus bas depuis mars, après le statu quo de la Banque d'Angleterre...

(Boursier.com) — La livre sterling chute de 0,70% à 1,226$, au plus bas depuis mars, après le statu quo de la Banque d'Angleterre. La BoE a décidé, à la mi-journée, de laisser ses taux d'intérêt inchangés pour la première fois en près de deux ans. Le taux directeur est ainsi maintenu à 5,25%, son plus haut niveau depuis 2008. Cinq membres du Comité de politique monétaire ont voté en faveur du statu quo tandis que quatre ont souhaité une augmentation à 5,5%.

"L'inflation a beaucoup diminué ces derniers mois et nous pensons qu'elle va continuer à baisser", a déclaré le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey. " C'est une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas de place pour l'autosatisfaction. Nous devons nous assurer que l'inflation revienne à la normale et nous continuerons à prendre les décisions nécessaires pour y parvenir".

"Il y a de plus en plus de signes que le resserrement de la politique monétaire a un certain impact sur le marché du travail et sur la dynamique de l'économie réelle de manière plus générale", a souligné le MPC, réduisant sa prévision de croissance du produit intérieur brut pour le troisième trimestre à seulement 0,1%, contre 0,4% en août, et notant des signes évidents de faiblesse sur le marché de l'immobilier.

"Un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire si les pressions inflationnistes se révèlent plus persistantes", précise la BoE, qui réaffirme que la politique monétaire sera "suffisamment restrictive pendant suffisamment longtemps" pour ramener l'inflation à son objectif de 2%, contre 6,7% en août. Le MPC prévoit que l'inflation atteigne l'objectif seulement au deuxième trimestre 2025.

