Devises : sombres perspectives à court terme pour l'euro ?

L'euro pourrait rester un moment sous la parité face au dollar...

(Boursier.com) — L 'euro, qui reste sous la parité face au dollar pour une troisième journée consécutive (-0,18% à 0,9948$), semble disposer de peu de catalyseurs à court terme pour remonter la pente. Même plusieurs hausses de taux de la part de la Banque centrale européenne ne devraient pas suffire à 'sauver' le soldat euro. Selon plusieurs spécialistes, ce sont en effet les menaces interdépendantes d'une récession et d'une coupure énergétique russe qui pèsent sur la monnaie unique plutôt que l'avenir de la politique monétaire.

"Les taux n'ont pas dominé les marchés des changes, en particulier au cours du mois dernier - il s'agit vraiment de la dynamique de croissance mondiale", explique à 'Bloomberg' Sam Zief, responsable de la stratégie devises chez JPMorgan Private Bank. "Les fortes hausses de taux ne soutiennent pas la devise lorsqu'elles sont faites pour maintenir les attentes d'inflation ancrées et nuire aux perspectives de croissance en même temps".

Confrontée à l'inflation la plus rapide depuis l'introduction de l'euro, la BCE a augmenté ses coûts d'emprunt pour la première fois en plus d'une décennie le mois dernier, via une hausse d'un demi-point. Alors que les investisseurs s'attendent à un autre mouvement de cette ampleur le 8 septembre prochain, l'envolée du coût de la vie pour les ménages comme les entreprises complique la tâche de la BCE. D'autant que la faiblesse de l'euro, qui évolue au plus bas depuis deux décennies par rapport au dollar, renforce l'inflation en rendant les importations plus chères - une préoccupation particulière alors qu'une grande partie de l'inflation de la région est due à l'énergie, dont le prix est largement libellé en dollar.

"Ce contexte sombre signifie que même une hausse des taux sans précédent de trois quarts de point ne stimulerait pas l'euro de manière significative", estime Dirk Schumacher, économiste chez Natixis. "Choisir 75 points de base au lieu de 50 ne changerait pas grand-chose... Vous avez besoin d'un minimum de perspectives économiques positives pour influencer de manière significative le taux de change avec les seuls mouvements de taux d'intérêt".

Interrogé sur la pertinence d'une hausse de taux plus importante dans l'environnement actuel marqué par la chute de l'euro, Joerg Kraemer, économiste en chef de la Commerzbank, affirme lui à l'agence qu'une telle mesure "serait probablement une bonne idée compte tenu des perspectives d'inflation". Bien qu'il n'exclut pas ce résultat, il ne "croit pas que la BCE ira de l'avant".

Alors que plusieurs responsables de l'Institution ont récemment appelé à la prudence compte tenu du risque élevé de récession à venir dans la zone euro, les marchés monétaires misent sur une augmentation des taux d'un demi-point le mois prochain, la probabilité d'un resserrement de 75 pb étant de 20%. "La BCE optera pour une hausse d'un demi-point en septembre - plus serait une grosse surprise et en fait une erreur", explique de son côté Marco Valli, économiste en chef pour l'Europe chez UniCredit. "Le taux de change reflète dans une large mesure les problèmes auxquels la zone euro est actuellement confrontée. Ce n'est pas quelque chose que la BCE doit combattre".