Devises : prises de bénéfice sur le dollar

(Boursier.com) — Le dollar subit quelques dégagements ce lundi après avoir enregistré la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire en plus de deux mois. L'indice du dollar cède actuellement 0,35% à 93,17 points face à un panier de six devises de référence (euro, yen, franc suisse, livre sterling, dollar canadien et couronne suédoise) tandis que l'euro reprend 0,34% face au billet vert, à 1,174$ entre banques.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en neuf mois la semaine dernière, grimpant de près de 5% par rapport à son plus bas du mois de mai, à mesure que les investisseurs renforçaient leurs paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine commencera à réduire ses mesures de soutien à l'économie avant l'Europe et le Japon. Mais le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, un faucon bien connu, a douché ces attentes vendredi, en déclarant qu'il pourrait reconsidérer la nécessité d'un début plus précoce que prévu de la réduction progressive des achats d'actifs de la Fed si le virus nuit à l'économie.

"Kaplan a déclaré qu'il pourrait ajuster son point de vue sur les achats d'actifs si le variant Delta persiste, donc un petit commentaire dovish de la Fed pousse le dollar à la baisse, car les préoccupations croissantes concernant le coronavirus sont négatives pour le dollar", a déclaré à Reuters un trader d'une banque japonaise.

Le président de la Fed, Jerome Powell, qui a jusqu'ici surtout minimisé les répercussions du variant Delta sur l'économie, sera surveillé de près en fin de semaine puisqu'il prendra la parole lors du symposium économique de Jackson Hole, qui se tient du 26 au 28 août. Son discours sera soigneusement analysé par les traders avides d'indices sur le calendrier et le rythme du resserrement de la politique monétaire américaine.

"L'une des questions essentielles est de savoir quand commencera le 'tapering'. Je pense qu'il n'est pas certain que Jerome Powell fasse le moindre commentaire à ce sujet cette semaine - il pourrait attendre septembre, voire novembre, pour faire une annonce majeure à ce sujet", avertit toutefois Marco Willner, responsable de la stratégie d'investissement chez NNIP.

