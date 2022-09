Devises : pourquoi l'euro rebondit si vigoureusement ?

Gros sursaut de la monnaie européenne...

(Boursier.com) — Gros sursaut de la monnaie européenne. En hausse de 1,22% à 1,0155$ entre banques, l'euro n'avait plus connu une telle progression journalière depuis le mois de mars dernier. Il retrouve ses niveaux de la mi-août. La devise unique est soutenue par la rhétorique plus belliciste de la part de la BCE après un tour de vis historique de 75 points de base la semaine dernière alors que l'Institution est engagée dans un difficile combat visant à freiner le rythme de croissance des prix à la consommation tout en évitant à la zone euro de tomber en récession.

Dans le même temps, la hausse de l'inflation aux États-Unis devrait avoir ralenti en août, selon une enquête menée par 'Bloomberg' auprès d'économistes, ce qui pourrait potentiellement réduire la nécessité de hausses taux plus agressives de la Réserve fédérale qui ont jusqu'ici soutenu le dollar. L'indice des prix à la consommation américain sera révélé à 14h30 demain. Il est anticipé en hausse de 8,1% en glissement annuel, contre 8,5% en juillet. L'indice des prix à la consommation reculerait par ailleurs de 0,1% par rapport au mois antérieur, d'après le consensus FactSet. "Nous sommes clairement dans une phase de mini-correction du dollar en ce moment, en grande partie déclenchée par la reprise du sentiment de risque et un certain dénouement des positions longues tendues sur le dollar", explique Francesco Pesole, stratège devises chez ING Groep.

Après être tombé sur un plancher de plus de 20 ans face au billet vert (sous les 0,99$) sur fond de crise énergétique et de fortes craintes de récessions à venir en Europe, ce rebond de l'euro paraît plus technique qu'autre chose. "Il y a eu un certain degré de couverture alors que la discussion sur la hausse des taux de la BCE se poursuit, mais je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse du début d'une tendance à la hausse à ce stade", affirme par exemple Steven Barrow chez Standard Bank. "Le revirement de l'euro doit se produire lorsque la situation sur l'énergie se calmera".

Les équipes de Goldman Sachs ont réduit la semaine passée leurs prévisions sur l'euro à 97 cents au cours des trois prochains mois, contre 99 cents auparavant. Elles pensent que l'euro restera sous la parité avec le dollar sur une période de six mois : "alors que la zone euro a bien progressé dans l'accumulation de stockage de gaz pour l'hiver à venir, cela s'est fait au prix d'une destruction importante de la demande via des réductions de production, et n'élimine pas totalement le risque d'une perturbation plus grave au cours de l'hiver".