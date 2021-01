Devises : le dollar reprend de la hauteur, pariant sur un plan Biden

Le billet vert a rebondi sur ses plus bas niveaux depuis trois ans, profitant des anticipations de nouveau plan de relance par la future administration Biden. Un plan massif pourrait soutenir la reprise, si le coronavirus reflue grâce aux vaccins.

(Boursier.com) — Le dollar, qui était tombé ces derniers temps à son plus bas niveau depuis trois ans face aux principales devises mondiales, a entamé un rebond cette semaine, profitant des anticipations d'un nouveau plan de relance massif par la future administration Biden, qui entrera en fonction le 20 janvier.

L'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, yen, dollar canadien et couronne suédoise) rebondit ainsi vendredi soir de 0,38% à 90,15 points, et a repris 0,8% en trois séances. L'indice du dollar cède toutefois encore 7,5% depuis un an, au début 2020. L'euro cédait vendredi 0,4% à 1,2220$ après avoir dépassé le seuil de 1,23$ il y a quelques jours, au plus haut depuis trois ans face au dollar.

Le dollar a aussi reçu un coup de fouet de la forte hausse des taux qui s'est produite cette semaine sur le marché de la dette souveraine aux Etats-Unis. Soutenu par les espoirs de stimulus fiscal, le rendement du T-Bond à 10 ans a ainsi bondi de 0,9% lundi à 1,12% vendredi, remontant au plus haut depuis mars 2020.

Vendredi, même l'annonce surprise de la destruction de 140.000 emplois en décembre aux Etats-Unis (la première baisse depuis 8 mois...) sur fond de nouvelle vague de coronavirus, n'a pas pesé sur le billet vert, mais a encore renforcé les attentes de stimulus budgétaire.

La "vague bleue" à Washington renforce les attentes de vaste plan de relance

Le dollar s'est mis à rebondir sous l'effet de la victoire des Démocrates au sénatoriales de Géorgie, mardi. Ce scrutin a donné la majorité du Sénat au parti de Joe Biden, qui contrôle déjà la Chambre des représentants. Une vague bleue" (la couleur du parti démocrate) qui devrait permettre au nouveau président, qui prêtera serment le 20 janvier, de faire adopter un vaste plan de relance, ce qui sera de nature à accélérer la reprise économique.

Les médias américains évoquaient ainsi vendredi une nouvelle aide directe aux Américains, d'un montant de 1.400$ par personne, qui s'ajouterait aux 600$ déjà prévus dans le plan a minima adopté juste avant Noël. En outre, l'administration Biden préparerait un vaste "package" de 3.000 milliards de dollars, comprenant des grands travaux d'infrastructures, notamment pour favoriser la transition écologique.

Ce nouveau plan est très attendu alors que la pandémie de coronavirus continue d'accélérer aux Etats-Unis, forçant les Etats à prendre de nouvelles mesures de restriction pour en freiner la progression, en attendant que les campagnes de vaccination soient déployées à très grande échelle. Aux Etats-Unis (où le nouveau variant britannique du Covid-19 a désormais été détecté), un record de 4.000 morts en 24h a été franchi jeudi, portant le nombre total de décès à plus de 366.000, pour 21,6 millions de cas confirmés dans le pays.

