Devises : le dollar grimpe, anticipant des taux plus élevés

A l'inverse, l'euro chutait vendredi de 1,08% à 1,1553$, sa plus forte baisse quotidien face au billet vert depuis juin dernier...

(Boursier.com) — Sur un marché des changes volatil en cette fin de mois d'octobre, le dollar a bondi de plus de 1% vendredi en séance face à un panier de devises, les investisseurs anticipant une évolution vers des taux d'intérêts plus élevés aux Etats-Unis, à quelques jours de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Vendredi soir, l'indice du dollar progressait de 0,85% à 94,14 points face à un panier de six devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, yen, dollar canadien et couronne suédoise). A l'inverse, l'euro chutait de 1,08% à 1,1553$, sa plus forte baisse quotidien face au billet vert depuis juin dernier... La devise européenne avait gagné 0,7% jeudi, après l'annonce par la BCE du maintien de son biais accommodant, malgré l'accélération de l'inflation, mais elle a replongé vendredi malgré l'annonce d'un nouveau dérapage haussier des prix en octobre dans la zone euro.

Les marchés obligataires américains étaient aussi volatils vendredi. Le rendement du T-Bond à 10 ans cédait vendredi soir 4 points de base à 1,54%, après avoir d'abord dépassé 1,61% en début de séance, suite à la publication d'un indice PCE d'inflation plus élevé que prévu aux Etats-Unis.

En Europe, le rendement du Bund à 10 ans s'est tendu de 3 pb à -0,11% après la publication d'une inflation en nette hausse, à 4,1% sur un an en octobre dans la zone euro, après +3,4% en septembre. Le taux du Bund est monté jusqu'à -0,07% en séance. Les acteurs du marché estiment que la BCE aura à relever ses taux dès 2022 face à la flambée des prix, malgré le discours toujours très accommodant de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de jeudi.

La Fed se réunit les 2 et 3 novembre, le "tapering" au menu

Aux Etats-Unis, le déflateur d'inflation (PCE), l'indicateur de l'inflation le plus suivi par la Réserve fédérale, publié vendredi, a accéléré à 4,4% en septembre sur un an, après +4,2% en août. Des chiffres bien supérieurs à l'objectif de 2% de la Fed, et qui accroissent la pression sur la banque centrale américaine pour qu'elle réduise son soutien aux marchés en phase de sortie de la pandémie de Covid-19.

La Fed réunira son comité de politique monétaire mardi et mercredi prochain et devrait décider du calendrier de réduction de son programme d'achats d'actifs ("tapering"), qui pourrait commencer dès novembre ou à défaut, à partir de décembre, selon les économistes. Quant aux premières hausses de taux directeurs, elles sont attendues courant 2022 selon les dernières projections de la Fed, mais les économistes sont encore nombreux à anticiper un statu quo jusqu'en 2023.