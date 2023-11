Devises : le dollar baisse encore

Le dollar reste sous pression en début de semaine, sur un plus bas de deux mois face à un panier de devises de référence...

(Boursier.com) — Le dollar reste sous pression en début de semaine, sur un plus bas de deux mois face à un panier de devises de référence. La devise américaine s'est affaiblie par rapport à tous ses pairs du G10 la semaine passée après que les commentaires accommodants de plusieurs responsables de la Réserve fédérale eurent renforcé les paris selon lesquels la Fed en a fini avec ses hausses de taux. L'indice dollar perd actuellement 0,25% à 103,5 pts après un plus haut à près de 107 pts au début du mois. De son côté, l'euro reprend encore 0,2% face à la monnaie de l'oncle Sam, à 1,0925$ entre banques, au plus haut depuis le mois d'août.

Les marchés ont écarté le risque de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed après une série d'indicateurs économiques américains plus faibles que prévu la semaine dernière, en particulier à la suite d'un chiffre d'inflation inférieur aux estimations. Un scénario renforcé par les dernières déclarations de Michael Barr. Le vice-président de la Fed pour la supervision a affirmé que la Fed en arrive probablement à la fin ou tout près de la fin du cycle de resserrement monétaire, ou du "pic de taux". L'attention se tourne maintenant vers la date à laquelle les premières baisses de taux pourraient intervenir, les contrats à terme évaluant avec une probabilité de 30% le fait que la Fed puisse commencer à réduire ses taux dès mars, selon l'outil FedWatch du CME.

"Le discours conciliant de la Fed reste en place", indique à 'Bloomberg' Win Thin, responsable mondial de la stratégie monétaire chez Brown Brothers Harriman & Co. "Il est probable qu'il y ait une pression continue à la baisse sur les rendements américains et sur le dollar". Pourtant, "un mois de données d'inflation plutôt favorables justifie-t-il vraiment un mouvement aussi vif des taux ? Nous ne le pensons pas et pourtant nous y sommes. Nous devons respecter ce mouvement tout en la désapprouvant catégoriquement".

Indicateurs le plus attendu de la semaine, "les 'Minutes' du FOMC pourraient être présentées comme un 'pivot de la Fed', renforçant ainsi une reprise du risque, favorisant une baisse des rendements du Trésor américain et du dollar, parallèlement à l'achat d'actifs à risque", estime Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie chez Mizuho Bank.

