Devises : le dollar au plus haut depuis 20 ans !

Le discours 'hawkish' de Jerome Powell continue à faire des vagues sur les marchés boursiers, obligataires mais aussi des changes...

(Boursier.com) — Le discours 'hawkish' de Jerome Powell continue à faire des vagues sur les marchés boursiers, obligataires mais aussi des changes. Le dollar se négocie sur un sommet de 20 ans face à un panier de devises de référence après que le président de la Réserve fédérale eut affirmé que la FED allait devoir continuer à augmenter les taux et les maintenir à un niveau plus élevé jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'inflation soit sous contrôle. De quoi doucher les espoirs de ceux qui espéraient que les premiers signes d'amélioration sur le front de l'inflation permettraient de ralentir la remontée des taux d'intérêt...

L'indice du dollar a donc atteint un nouveau sommet de plus deux décennies (109,44) dans les échanges asiatiques et progresse encore de 0,36% à 109,15 ce matin. Le billet vert a également touché les 138,88 contre le yen japonais, au plus haut depuis le 21 juillet, tandis que le yuan offshore est tombé à un nouveau creux de deux ans à 6,9321 pour un dollar. La livre sterling a chuté sur un plancher de 2 ans et demi à 1,1656$, tandis que l'euro a plongé de 0,49% à 0,9916$ avant de remonter quelque peu (-0,15% à 0,9943$ actuellement).

"Je ne vois rien d'autre que le dollar progresser", explique à 'Bloomberg' Stephen Miller, consultant en investissement chez GSFM, une unité de CI Financial. "Les taux américains vont augmenter plus qu'en Europe et au Royaume-Uni parce que les deux font face à un dysfonctionnement économique qui complique la capacité des banques centrales à être aussi agressives que la Fed.

"Powell a clairement laissé entendre qu'il n'y avait pas de basculement vers une position accommodante contrairement à ce que certains avaient anticipé", note de son côté Carol Kong, associée senior pour la stratégie devises et l'économie de Commonwealth Bank of Australia. Les marchés anticipent désormais une probabilité de 70,5% d'un relèvement de trois quarts de point de l'objectif des taux des "fed funds" à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, fin septembre selon le baromètre FedWatch.