Devises : la livre turque sous pression après la victoire de Recep Tayyip Erdogan

(Boursier.com) — La livre turque évolue proche de ses plus bas historiques face au dollar ce lundi, plombée par la victoire de Recep Tayyip Erdogan lors du second tour de l'élection présidentielle. Un résultat qui permet au président sortant de rester à la tête du pays pour cinq années supplémentaires, au grand dam des investisseurs.

Morgan Stanley estime que la livre pourrait atteindre 26 pour un dollar plus tôt que prévu et glisser vers 28 d'ici la fin de l'année, si R.Erdogan s'en tient à sa politique de maintien des taux d'intérêt bas. Wells Fargo & Co s'attend à ce que la devise tombe à 23 d'ici la fin du trimestre. "Une victoire d'Erdogan n'offre aucun réconfort à un investisseur étranger", affirme à 'Bloomberg' Hasnain Malik, stratège chez Tellimer à Dubaï. "Avec une inflation très élevée, des taux d'intérêt très bas et aucune réserve de change nette, une crise douloureuse affectant tous les actifs pourrait être en cours".

L'approche peu orthodoxe d'Erdogan en matière de taux d'intérêt - il pense que des taux plus bas entraînent une baisse de l'inflation - laisse les marchés perplexes. Le total des avoirs étrangers en actions et obligations turques a chuté d'environ 85%, soit près de 130 milliards de dollars, depuis 2013, rappelle l'agence. "Il est évident que le modèle économique actuel ne fonctionne pas", souligne Burak Cetinceker, gestionnaire de fonds chez Strateji Portfoy à Istanbul. "Erdogan en est probablement aussi conscient, et une transition modeste vers une politique orthodoxe dans un avenir proche est probable car sinon, ce n'est pas durable. Tout signal en ce sens serait bien accueilli par le marché". Les politiques de l'Etat pour tenter de stabiliser son économie sont également très coûteuses : la Banque centrale a dépensé près de 200 milliards de dollars au cours de la dernière année et demie pour soutenir la lire, les réserves nettes de change sont devenues négatives et l'inflation a dépassé les 80% l'an dernier avant de tomber à 44% en avril.

La livre recule actuellement de 0,325% à 20,043 pour un dollar, proche de son plancher historique. La monnaie turque a perdu plus de 6% de sa valeur depuis le début de l'année.

