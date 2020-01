Devises : la livre sterling trébuche avec les ventes de détail...

Les ventes de détail ont chuté de 0,6% en décembre au Royaume-Uni, malgré les fêtes de fin d'année... La livre sterling a accusé le coup vendredi, les cambistes anticipant une baisse des taux de la Banque d'Angleterre fin janvier.

(Boursier.com) — Mauvaise surprise pour l'économie britannique... A l'approche du Brexit, qui interviendra le 31 janvier prochain, la consommation flanche, avec une chute des ventes de détail de 0,6% en décembre au Royaume-Uni, malgré les fêtes de fin d'année...

La livre sterling a accusé le coup, vendredi, les cambistes anticipant une baisse des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) fin janvier. En soirée, la devise britannique cédait 0,5% à 1,3015$ face au dollar.

L'indice du dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 grandes devises (euro, livre sterling, franc suisse, yen, dollar canadien, couronne suédoise) rebondit vendredi de 0,3% à 97,62 points, sous l'effet d'une série de statistiques solides aux Etats-Unis. L'euro perd 0,4% à 1,1090$, toujours affecté par la faiblesse de la croissance allemande en 2019 (+0,6% après +2,5% en 2018). La prochaine réunion de la BCE se déroulera le 23 janvier, tandis que la Fed se réunira les 28 et 29 janvier.

Les ventes de détail ont chuté outre-Manche de 0,6% en décembre par rapport à novembre, alors que les consensus tablaient au contraire sur une hausse de 0,6% à 0,7%... Pour ne rien arranger, les chiffres du mois de novembre ont été révisés en baisse, de -0,6% à -0,8%. A l'arrivée, en décembre, les ventes de détail n'ont augmenté que de 0,9% sur un an glissant, loin des +2,6% attendus !

Vers une baisse des taux de la BoE le 30 janvier

Ces chiffres ont alimenté les spéculations sur une baisse des taux de la BoE, qui se réunira le 30 janvier pour la dernière réunion de politique monétaire présidée par Mark Carney. La banque centrale pourrait abaisse ses taux d'un quart de point pour les ramener à 0,5% afin de soutenir la croissance. La journée du 24 janvier sera une nouvelle étape cruciale pour la livre sterling, avec la publication d'une série d'indices PMI mesurant l'activité manufacturière et des services en janvier.

Le 15 janvier dernier, selon les données de 'Bloomberg', la probabilité d'une baisse des taux était déjà montée en flèche à 62% contre environ 5% fin décembre, après la publication d'une inflation inférieure aux attentes au Royaume-Uni en décembre, à 1,3%, au plus bas depuis novembre 2016.

La Banque d'Angleterre a maintenu ses taux stables à 0,75% depuis août 2018, et laissait entendre jusqu'à récemment que son prochain geste serait à la hausse et non à la baisse... Toutefois, la rapide dégradation de la conjoncture économique, à l'approche du Brexit, devrait la faire changer d'avis.

La croissance de l'économie britannique a été revue en légère hausse au troisième trimestre 2019, à 0,4% contre 0,3% en première estimation, mais elle a nettement ralenti, passant de 1,9% en 2016 (année du référendum sur le Brexit) à 1,2% prévu en 2019, et autour de 1% attendu en 2020 par les économistes.

