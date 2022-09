Devises : la livre sterling s'effondre au plus bas historique !

(Boursier.com) — La livre sterling au tapis ! La devise britannique a touché un plus bas historique face à la monnaie de l'oncle Sam ce matin, à 1,0350$, avant de légèrement rebondir autour des 1,0608$ (-2,3%). La livre s'est totalement effondrée depuis vendredi et l'annonce par le gouvernement de Liz Truss de baisses d'impôts massives, dans lesquelles beaucoup d'investisseurs voient surtout un danger pour les finances publiques britanniques. Des inquiétudes renforcées par les propos de Kwasi Kwarteng, qui a promis dimanche de poursuivre le mouvement de réductions d'impôts, alimentant les craintes que la politique budgétaire du nouveau chancelier de l'Échiquier ne fasse monter en flèche l'inflation et la dette publique.

Cette chute ininterrompue entretient également les spéculations sur une possible intervention de la Banque d'Angleterre : "la BoE va devoir passer à l'action aujourd'hui, c'est certain, ce qui aboutira à une hausse massive des taux d'intérêt pour tenter de stabiliser le sterling", estime Michael Every, stratège de Rabobank à Singapour.

"Le krach de la livre montre que les marchés manquent de confiance dans le Royaume-Uni et que sa solidité financière est assiégée", explique à 'Blommberg' Jessica Amir, stratège chez Saxo Capital Markets à Sydney. "La livre est à un cheveu de la parité et la situation ne fera qu'empirer à partir d'ici".

"Shorter la livre n'est pas seulement l'opération préférée du marché pour une 'jouer par procuration' la stagflation, mais la livre est également confrontée à un problème de confiance", ajoute Christopher Wong, stratège devises chez Oversea-Chinese Banking à Singapour, notant que la faible liquidité du marché amplifie la forte chute matinale de la livre. "Nous restons prudents quant à une éventuelle dégradation de la note souveraine du Royaume-Uni ou de ses perspectives".

Le marché des options évalue désormais à environ 60% les chances de voir la livre tomber à la parité face au dollar cette année, contre 32% vendredi.

