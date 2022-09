Devises : la livre sterling au plus bas depuis 1985 face au dollar

Pas de répit pour la livre sterling...

(Boursier.com) — Pas de répit pour la livre sterling. Malgré ce jour férié au Royaume-Uni pour les funérailles d'Elizabeth II, la devise britannique perd encore 0,35% à 1,138 dollar, au plus bas depuis 1985 ! La livre affiche désormais un repli d'environ 16% face au billet vert depuis le premier janvier, ce qui la place en bonne voie pour réaliser sa pire année depuis 2016, lorsque le résultat du référendum sur le Brexit avait secoué les marchés britanniques.

Même si la Banque d'Angleterre devrait à nouveau rehausser ses taux cette semaine, le sentiment envers la devise britannique reste faible compte tenu des sombres perspectives économiques du Royaume-Uni. La zone a le taux d'inflation le plus élevé parmi les grands pays occidentaux et, sauf miracle, le pays devrait entrer en récession. Pour certains observateurs, l'activité a même déjà commencé à se contracter.

"Le Momentum est faible et les mouvements ont été forts", affirme l'analyste en chef de Nordea, Jan von Gerich. "Nous devrions voir une stabilisation à un moment donné, mais il est difficile de dire quand cela viendra... Il y a quelque temps, on disait que la Fed était sur le point d'en finir avec les hausses de taux, mais c'était prématuré. La Fed n'est pas près d'en terminer et cela soutient le dollar".

