Devises : la livre bondit, accord entre Londres et Bruxelles en vue

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La livre sterling bondit de plus de 1% face au dollar alors qu'après des mois d'interminables négociations, Bruxelles et Londres seraient tout proches d'un accord pour déterminer leurs relations après-Brexit. Un haut diplomate de l'UE a indiqué à Reuters qu'un accord pourrait être conclu dès ce mercredi soir. Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sont intervenus personnellement ces derniers jours, ayant eu plusieurs conversations téléphoniques dans une tentative ultime de parvenir à un accord avant que le Royaume-Uni ne quitte le marché unique à la fin du mois. Ce feuilleton, qui tient en haleine les marchés financiers depuis des mois, pourrait donc trouver une issue favorable.

