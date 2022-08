Devises : l'euro tombe sous la parité face au dollar

Retour à la parité pour l'euro face au dollar...

(Boursier.com) — Retour à la parité pour l'euro face au dollar. La monnaie de l'oncle Sam, qui continue à bénéficier de son statu de valeur refuge dans un environnement mondial incertain, profite également d'un différentiel de taux en faveur des Etats-Unis. Quant à la devise européenne, elle subit les craintes croissantes de récession à venir dans la zone euro en raison notamment de la crise énergétique qui secoue la région. Au niveau de la politique monétaire, la BCE est également en retard par rapport à la Fed dans son processus de relèvement des taux pour faire face à l'envolée de l'inflation.

Le dollar bondit également de 0,25% face à un panier de devises ce matin et confirme son gain de plus de 2,3% enregistré la semaine passée, soit la hausse la plus marquée depuis avril 2020. Les propos hawkish de plusieurs membres de la Réserve fédérale ces derniers jours, confirmant que des hausses de taux d'intérêt plus importantes sont encore nécessaires pour faire retomber une inflation qui évolue sur des sommets de 40 ans, entretiennent la dynamique haussière du billet vert.

"Les orateurs de la Fed ont insisté sur le message selon lequel de nouvelles hausses de taux sont à venir étant donné que la lutte contre l'inflation est encore loin d'être gagnée", affirme Rodrigo Catril, stratège devises à la National Australia Bank. Dans ce contexte, le discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, lors du traditionnel séminaire de Jackson Hole vendredi sera particulièrement suivi.

L'euro, qui perd près de 0,4% face au dollar entre banques, évolue autour de 0,994$, un niveau plus observé depuis le 15 juillet.