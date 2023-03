Devises : l'euro sur un sommet d'un mois face au dollar avant la Fed

...

(Boursier.com) — A quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed, l'euro évolue sur un sommet de plus d'un mois face au dollar, à 1,0785$ (+0,17%) entre banques. Alors que la Reserve Fédérale devrait continuer à remonter ses taux, elle le fera sans doute avec moins de vigueur qu'au cours de ses dernières interventions. Selon l'outil FactSet du CME Group, la probabilité dominante (88%) est celle d'une hausse de taux d'un quart de point ce soir, qui porterait le taux des 'fed funds' entre 4,75 et 5%. Malgré une inflation toujours vigoureuse et un marché de l'emploi toujours tendu, l'effondrement éclair de plusieurs banques régionales américaines a fait vaciller le secteur bancaire et devrait conduire la Fed à se montrer moins agressive dans son resserrement monétaire.

En Europe, après le sauvetage express du Credit Suisse, Christine Lagarde a rappelé que la BCE avait encore du pain sur la planche pour remporter son combat contre l'inflation. "Bien que l'inflation globale soit appelée à fortement reculer cette année, portée par la baisse des prix de l'énergie et l'assouplissement des goulets d'étranglement au niveau de l'offre, les dynamiques de l'inflation sous-jacente restent vigoureuses. Dans un tel environnement, notre mission est claire : nous devons assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers notre objectif à moyen terme, et nous le ferons", a souligné la président de la BCE lors de la conférence "The ECB and Its Watchers XXIII".

"Mais pour y parvenir, il est nécessaire d'adopter une stratégie robuste, qui tienne compte des niveaux élevés d'incertitude auxquels nous faisons face aujourd'hui. Comme l'a observé John Maynard Keynes, 'il serait absurde, lorsqu'on forme des prévisions, d'attacher beaucoup de poids aux choses très incertaines'... Notre future trajectoire de politique monétaire sera déterminée selon trois facteurs : notre évaluation des perspectives d'inflation compte tenu des données économiques et financières, la dynamique de l'inflation sous-jacente et la force de la transmission de la politique monétaire".

Quant aux secousses qui ont frappé le secteur financier, Christine Lagarde a expliqué "qu'il n'y a pas de contradiction entre la stabilité des prix et la stabilité financière. Nous possédons une panoplie complète d'instruments de politique monétaire nous permettant de soutenir, le cas échéant, la liquidité du système financier et de préserver la transmission harmonieuse de la politique monétaire".

La BCE a relevé ses taux directeurs de 50 points de base la semaine passée, prolongeant le cycle de hausse le plus agressif de son histoire alors même que le spectre d'une crise bancaire à part entière agitait les marchés financiers. L'inflation reste beaucoup trop élevée, ont fait valoir les gouverneurs, tout en s'engageant à faire ce qui est nécessaire pour garantir que le système ne s'effondrera pas.

Dans un entretien accordé au 'Financial Times', Joachim Nagel a lui affirmé un peu plus tôt que l'Institution de Francfort n'en a pas fini avec ses augmentations de taux d'intérêt. "Il reste encore du chemin à parcourir, mais nous approchons d'un territoire restrictif", a déclaré le président de la Bundesbank. Il a également souligné qu'une fois que la BCE aura cessé de remonter ses taux, elle devra alors résister aux appels à la baisse des taux, car cela permettrait à "l'inflation de remonter".

"L'essentiel est que si la stabilité financière est préservée (et c'est un gros si), la BCE augmentera encore les taux au cours de l'été. Nous nous attendons à des hausses de 25 points de base en mai et juin, avec une autre possible en juillet. Les risques, cependant, sont biaisés vers un resserrement moindre si les conditions financières se détériorent, supprimant davantage de hausses de la table", jugent les équipes de 'Bloomberg Economics'.

