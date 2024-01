Devises : l'euro sous pression face au dollar

(Boursier.com) — L 'euro reste sous pression et les obligations d'État européennes bondissent dans un contexte de spéculations croissantes selon lesquelles la Banque centrale européenne réduirait ses taux d'intérêt le plus tôt possible. Après de multiples déclarations de membres de l'Institution au cours des dernières heures, le marché monétaire intègre désormais à presque 100% une baisse des taux d'un quart de point dès avril. Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, recule de plus de 5,9 points de base, à 2,565%. Sur le marché des devises, la monnaie unique se replie de 0,28% face au billet vert, à 1,082$ entre banques, et porte ses pertes depuis depuis le premier janvier à près de 2%.

Le marché obligataire " veut se redresser ", affirme à 'Bloomberg' Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez Jefferies International. "Il s'agit essentiellement de penser que la BCE va de toute façon réduire ses taux d'ici juin, mais le risque est que les données soient faibles et que la BCE soit alors obligée de réduire ses taux plus tôt". "Nous pensons que le décor est prêt pour que la BCE procède à des réductions de taux en avril", ajoutent les stratèges de BNP Paribas. Du point de vue du marché, les risques penchent vers une baisse plus précoce en mars ou vers un mouvement initial plus important de 50 points de base, selon les spécialistes. Les traders anticipent désormais une baisse d'environ 148 points de base cette année, contre environ 130 points de base avant la décision de la semaine passée.

"Le message de la BCE est déroutant dans le sens où la dépendance aux données ne peut pas être maintenue avec une guidance de calendrier (ndlr : la probable réduction estivale indiquée par C. Lagarde"), note pour sa part Axel Botte, responsable de la stratégie de marché chez Ostrum Asset Management. Toutefois, l'absence d'unanimité au sein du Conseil " laisse la porte ouverte à des réductions anticipées".