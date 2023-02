Devises : l'euro souffre après les stats américaines

L'euro pique du nez face au dollar après deux indicateurs plus solides que prévu aux Etats-Unis...

(Boursier.com) — L 'euro pique du nez face au dollar après deux indicateurs plus solides que prévu aux Etats-Unis. La monnaie unique redonne 0,45% à 1,06$ entre banques après avoir brièvement franchi la barre des 1,10$ il y a deux semaines. L'indice du dollar remonte lui de 0,55% à 103,7 pts.

Les ventes de détail ont bondi de 3% en janvier outre-Atlantique, soit une croissance pratiquement deux fois plus rapide que prévu, et une hausse inédite depuis mars 2021. Hors automobile et essence, la performance est également notable avec une progression de 2,6%, également la plus forte en près de deux ans. Le rapport montre que les consommateurs américains n'hésitent pas à dépenser en ce début 2023, après avoir quelque peu moins mis la main à la poche à la fin de l'année dernière. Un marché du travail résilient marqué par un taux de chômage historiquement bas et de solides gains salariaux a permis à de nombreux Américains de continuer à dépenser en biens et services même si les coûts d'emprunt augmentent et que l'inflation reste élevée.

En outre, bien que toujours négatif, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de février est ressorti à -5,8, contre -20 de consensus.

Hier, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de janvier ont montré que le combat de la Fed contre la vive hausse des prix est loin d'être terminé. Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a d'ailleurs noté mardi soir que l'inflation restait trop élevée, malgré une certaine modération au cours des derniers mois, impliquant que davantage de hausses de taux seraient nécessaires.

