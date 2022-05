Devises : l'euro se renforce après la flambée de l'inflation allemande

L'inflation atteint 8,7% en Allemagne sur un an (IPCH), au plus haut depuis l'hiver 1973-1974, la période du premier choc pétrolier, ce qui accroît la pression sur la BCE pour relever ses taux directeurs.

(Boursier.com) — L 'euro a commencé la semaine sur une note ferme face au dollar, gagnant en soirée 0,55% à 1,0785$ dans les échanges interbancaires, après la publication d'une hausse des prix plus importante que prévu en Espagne et en Allemagne, où l'inflation a dépassé les 8,5% en mai, selon les données européennes harmonisées (IPCH).

La devise européenne a désormais regagné près de 4% depuis le 12 mai, pour retrouver son plus haut niveau depuis plus de 5 semaines, soutenue par le changement de ton plus "faucon" de la BCE et de sa patronne Christine Lagarde, qui envisage de remonter les taux directeurs en terrain positif d'ici à septembre (contre -0,4% actuellement pour le taux de dépôt).

De son côté, l'indice du dollar, qui avait atteint récemment ses plus hauts niveaux depuis 20 ans, sur fond de discours offensif de la Réserve fédérale face à l'inflation, a fait l'objet de prises de bénéfices ces derniers jours. L'indice du dollar cédait lundi soir 0,34% à 101,33 points face à un panier de devises de référence, dans un marché calme, lundi étant férié aux Etats-Unis pour Memorial Day.

L'inflation accélère encore en Allemagne et en Espagne

L'institut allemand Destatis a annoncé lundi une accélération de l'inflation en mai en Allemagne, au plus haut depuis 50 ans. Selon les données préliminaires, les prix à la consommation ont bondi de 7,9% en mai, après 7,4% en avril, alors que le consensus tablait sur +7,6%. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation atteint 8,7% contre 7,8% en avril et +8,1% de consensus.

Il faut remonter à l'hiver 1973-1974, la période du premier choc pétrolier, pour retrouver un niveau d'inflation comparable, a précisé Destatis.

En Espagne, l'inflation a grimpé à 8,7% en mai, après 8,3% en avril et contre un consensus logé à +8,5%. Harmonisés aux normes européennes, les prix se sont envolés de 8,5% contre +8,3% en avril et +8,3% de consensus.

Ces indicateurs accroissent la pression sur la BCE, qui tiendra le 9 juin une réunion cruciale au cours de laquelle la banque centrale européenne devrait communiquer de façon détaillée son plan de bataille face à l'envolée des prix, alors que l'économie européenne fait face au risque de ralentissement lié à la crise ukrainienne.

Vers des taux de la BCE à nouveau positifs en septembre

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a affirmé dans un entretien publié lundi par 'Cinco Dias' que la normalisation de la politique monétaire sera progressive : "ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il est approprié de mettre fin aux taux négatifs d'ici la fin du troisième trimestre, dans un processus qui devrait être progressif. La chose naturelle est que la normalisation prenne la forme de hausses de 25 points de base, par conséquent, des augmentations de cette ampleur lors des réunions de juillet et de septembre constituent un rythme de référence. Toute discussion sur d'autres changements devrait justifier un mouvement plus fort que cette séquence de hausses en juillet et septembre. Le débat aura lieu, mais notre évaluation actuelle de la situation, dans laquelle nous pensons que les perspectives d'inflation à moyen terme sont conformes à notre objectif de 2%, appelle une approche graduelle de la normalisation", a-t-il ajouté.

Il confirme ainsi les récents propos de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui s'est prononcée en faveur d'un début de relèvement des taux d'intérêt en juillet, en vue de les faire passer en territoire positif d'ici la fin du mois de septembre. La BCE tiendra des réunions de politique monétaire le 9 juin, le 21 juillet, le 8 septembre, le 27 octobre et le 15 décembre prochains.