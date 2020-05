Devises : l'euro salue le plan européen de 500 MdsE contre le Covid-19

L'euro a bondi de près de 1% lundi sur les marchés interbancaires après l'annonce par Emmanuel Macron et Angela Merkel, d'un plan de soutien européen de 500 MdsE. Pour la 1e fois, Berlin accepterait de mutualiser cette dette via le budget de l'UE.

(Boursier.com) — L'euro a bondi de près de 1% lundi sur les marchés interbancaires après l'annonce par Emmanuel Macron et Angela Merkel, d'un projet de plan de soutien européen de 500 milliards d'euros pour faire face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

L'euro grimpait ainsi en soirée de 0,95% à 1,0917$, mais il cède encore 2,7% depuis le début de l'année face au dollar. Quant au billet vert, il reculait lundi soir face à un panier de 6 devises de référence incluant l'euro (-0,7% à 99,66 points pour l'indice du dollar).

Suite à une visioconférence entre le président français et la chancelière allemande, la France et l'Allemagne ont proposé lundi un plan de relance européen doté de 500 milliards d'euros en dépenses budgétaires, pour les pays les plus touchés par le coronavirus.

Ce plan prévoit que la Commission européenne s'endette à hauteur de 500 MdsE et transfère cet argent aux Etats, régions et secteurs qui ont été le plus affectés par la pandémie due au coronavirus. Si les détails de l'ingénierie financière doivent encore être précisés, il s'agirait bien d'une forme de financement par une dette commune des Etats européens, émise par l'Union et dépensée par le biais du budget européen.

Si le projet se concrétise, il s'agira d'une petite révolution, dans la mesure où depuis des années, Berlin, ainsi que d'autres pays d'Europe du Nord, s'étaient opposés à toute forme de mutualisation de la dette européenne, en particulier sous la forme d'émissions d'obligations européennes ("eurobonds" ou "coronabonds").

