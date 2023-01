Devises : l'euro s'envole face au dollar après l'inflation américaine

Les données sur l'inflation américaine donnent un nouveau coup de fouet à la monnaie européenne...

(Boursier.com) — Les données sur l'inflation américaine donnent un nouveau coup de fouet à la monnaie européenne. L'euro bondit de 0,55% face au billet vert à 1,081$ entre banques, au plus haut depuis avril. La hausse des prix à la consommation a ralenti, comme attendu, outre-Atlantique en décembre. L'indice CPI a en effet progressé de 6,5% sur un an (+7,1% en novembre) tandis que l'indice PCI 'core, qui exclut les éléments les plus volatils, a augmenté de 5,7% après +6% en novembre.

Ces chiffres semblent confirmer que les pressions sur les prix ont atteint un sommet et offrent à la Réserve fédérale une marge de manoeuvre pour ralentir le rythme de hausses de taux d'intérêt le mois prochain. L'outil FedWatch du CME Group donne d'ailleurs désormais une probabilité de 87,2% d'une hausse de taux de 25 points de base le 1er février, à l'issue de la prochaine réunion monétaire de la Fed, contre 76,7% hier... La probabilité d'un resserrement de 50 pb n'est plus que de 12,8%.

Malgré tout, plusieurs membres de la Banque centrale américaine ont récemment souligné la nécessité de maintenir les taux à un niveau élevé pendant un certain temps et ont mis en garde contre une sous-estimation de leur volonté de le faire.

