Devises : l'euro s'effondre après les indices PMI

(Boursier.com) — Gros décrochage de la monnaie unique ! L'euro abandonne plus de 1% face au billet vert à 1,0307 dollars entre banques, au plus bas depuis décembre 2002. La publication des indices PMI finaux de juin signalant une croissance de l'activité dans le secteur privé français en baisse plus marquée que prévu en raison des pressions inflationnistes est venue ravivée les craintes de récession dans la région.

En outre, les indices PMI finaux pour l'ensemble de la zone euro ont montré que le taux de croissance de l'activité avait atteint en juin son plus bas niveau depuis 16 mois et suggèrent que la région pourrait entrer en récession ce trimestre. "Le fort ralentissement de la croissance de l'activité observé en juin dans la zone euro augmente le risque d'une contraction de l'économie de la région au troisième trimestre", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global.

Dans ces conditions, les marchés monétaires anticipent désormais un resserrement de la BCE de moins de 140 points de base cette année contre plus de 190 pb il y a près de trois semaines. De quoi accroître le différentiel de taux d'intérêt avec la Réserve fédérale et, in fine, rendre la devise unique moins attrayante.

Par ailleurs, plusieurs traders ont signalé à 'Bloomberg' que la pression vendeuse sur l'euro était accentuée par la faible liquidité et de fortes ventes sur la parité euro-franc suisse. L'euro évolue au plus bas depuis janvier 2015 face à la monnaie helvétique.