Devises : l'euro reprend son ascension après la hausse surprise de l'inflation en Espagne

(Boursier.com) — L 'euro évolue en nette hausse face au dollar ce lundi, à nouveau proche de ses sommets de neuf mois touchés la semaine passée, à 1,0905$ entre banques. La devise européenne grimpe après l'annonce d'une accélération surprise de l'inflation espagnole en janvier après cinq mois de ralentissement de la croissance des prix de l'autre côté des Pyrénées.

Selon la première estimation de l'institut national de la statistique, l'inflation espagnole a augmenté de 5,8% sur un an, après 5,7% en décembre. L'INE a attribué cette légère progression à la hausse des prix des carburants, le gouvernement espagnol ayant arrêté une remise des prix à la pompe tandis que la baisse des prix dans l'habillement n'a pas été aussi rapide qu'en janvier 2022. L'inflation 'core', qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, particulièrement volatils, a atteint 7,5% sur un an, après 7% en décembre. Calculé aux normes harmonisées au niveau européen, l'inflation annuelle s'est établie à 5,8%, contre 5,5% en décembre, et 4,8% de consensus.

Des données peu encourageantes pour la BCE alors que les chiffres préliminaires pour l'ensemble de la zone euro seront dévoilés mercredi. Le consensus attend une baisse de l'inflation annuelle à 9%, après +9,2% en décembre, avec une inflation 'core' de 5,1% (5,2% en décembre).

A la suite de cette mauvaise surprise ibérique, les marchés monétaires ont augmenté leurs paris sur les hausses de taux de la BCE jusqu'à 9 points de base, fixant le taux de dépôt à un pic supérieur à 3,50% d'ici le milieu de l'année, contre 2% actuellement, souligne 'Bloomberg'. Le rendement de la dette allemande à 10 ans, la référence en zone euro, augmente de 6 points de base à 2,295%, au plus haut depuis le début du mois. "La hausse de l'inflation sous-jacente est préoccupante", a déclaré à l'agence Antoine Bouvet, stratège taux chez ING Bank. "Cette vente montre que les marchés sont biaisés en faveur d'une baisse de l'inflation et que la publication les prend au dépourvu".

