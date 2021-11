Devises : l'euro reprend sa glissade, au plus bas depuis juin 2020

L'euro s'est installé vendredi sous 1,13$, face aux craintes sur la reprise provoquées par la 5e vague de Covid en Europe. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a en outre répété sa réticence à relever les taux directeurs.

(Boursier.com) — La dégradation de la situation sanitaire en Europe, où plusieurs pays ont pris des mesures (allant jusqu'au reconfinement général pour l'Autriche), a entraîné une rechute de l'euro face au dollar, vendredi. La président de la BCE Christine Lagarde a également contribué au recul en répétant son opposition à une remontée des taux directeurs malgré l'accélération de l'inflation.

Vendredi soir, sur les marché interbancaires à New York, l'euro chutait de 0,71% à 1,1288$, au plus bas depuis juin 2020. L'indice du dollar, qui mesure son évolution face à 6 devises de référence (euro, yen, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, couronne suédoise) est reparti en nette hausse de 0,49% à 96,02 points.

La BCE "très en retard" dans sa réflexion sur la remontée des taux

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a encore répété vendredi sa réticence à relever les taux directeurs. Un resserrement de politique monétaire ne ferait qu'accentuer l'impact négatif de la situation actuelle sur l'économie, a-t-elle estimé, rendant improbable un hausse des taux de la BCE avant 2023. "Cela n'a pas de sens de réagir en resserrant la politique monétaire", a résumé la patronne de la BCE, jugeant qu'un tel resserrement aurait plutôt pour effet de peser sur les revenus des ménages.

En attendant, malgré les discours qui se veulent rassurants , l'inflation continue d'accélérer dans de nombreux pays. En Allemagne, l'indice des prix à la production en octobre, publié vendredi, a bondi de 3,8% sur un mois contre +1,4% attendu, et après +2,3% en septembre. Sur un an, la flambée des prix à la production atteint 18,4%, au plus haut depuis 1951 !

Les analystes de la banque japonaise MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) estiment que la faiblesse de l'euro devrait se prolonger au moins à court terme, "la BCE étant très en retard sur la plupart des banques centrales du G10 dans sa réflexion sur la remontée des taux directeurs". Les derniers développements, notamment les nouvelles mesures de restriction prises en Europe, notamment en Allemagne et en Autriche, face à la 5e vague de coronavirus, ont encore renforcé ce scénario, a souligné MUFG dans une note à ses clients publiée vendredi.

La Fed moins "colombe" que la BCE

Aux Etats-Unis, le patron de la Fed Jerome Powell s'est montré réticent à relever les taux directeurs trop rapidement, préférant attendre la fin du "tapering" prévu vers la mi-2022 pour lancer ce débat. Mais plusieurs responsables de la banque centrale américaine se sont montrés plus "faucon" cette semaine, s'inquiétant de l'envolée plus forte et plus durable que prévu des prix (+6,2% sur un an en octobre aux Etats-Unis).

Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine, a ainsi affirmé vendredi que "l'amélioration rapide du marché du travail et les mauvais chiffres sur l'inflation m'ont poussé à privilégier un rythme de réduction plus rapide des achats d'actifs et un retrait plus rapide de la politique accommodante en 2022".

Malgré les pressions inflationnistes, les taux d'intérêts se sont détendus vendredi sur les marchés obligataires, en réaction aux craintes d'aggravation de la situation sanitaire. Si elle se poursuit et s'étend à d'autres pays, la reprise de la pandémie pourrait pousser les banques centrales pourraient retarder la remontée des taux directeurs. Le rendement du T-Bond à 10 ans américain s'est détendu vendredi de 5 points de base à 1,54%, tandis qu'en Europe, celui du Bund allemand à 10 ans a perdu 7 pb à -0,35%.