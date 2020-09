Devises : l'euro recule, la BCE surveille le taux de change (Lagarde)

Face à la crise du Covid-19, "la BCE a-t-elle brûlé toutes ses munitions ? Non, absolument pas", a déclaré Christine Lagarde lors d'une réunion en visioconférence de l'Assemblée parlementaire franco-allemande.

(Boursier.com) — L 'euro s'est nettement affaibli lundi dans les échanges interbancaires, en réaction à des propos de Christine Lagarde, déclarant que la BCE dispose encore d'une large gamme d'outils pour soutenir la croissance économique. La présidente de la BCE a ajouté que l'institution allait intégrer la parité euro-dollar dans la mise en oeuvre de sa politique monétaire, laissant entendre que la BCE n'acceptera pas de voir la devise européenne s'apprécier davantage...

Lundi soir sur les marchés interbancaires à New York, l'euro reculait de 0,7% à 1,1755$. L'indice du dollar (qui mesure son évolution face à 6 devises de référence) se renforçait pour sa part de 0,8% à 93,67 points.

Une reprise "très incertaine, irrégulière et incomplète"

Alors que les Bourse européennes ont dévissé lundi face à la flambée de nouveaux cas de coronavirus en Europe, Christine Lagarde a fait comprendre que la banque centrale était prête à agir à nouveau si nécessaire, et a qualifié la reprise économique de "très incertaine". "La BCE a-t-elle brûlé toutes ses munitions ? Non, absolument pas", a déclaré Christine Lagarde lors d'une réunion en visioconférence de l'Assemblée parlementaire franco-allemande.

"Si les données disponibles signalent un net rebond au troisième trimestre, la vigueur de la reprise reste très incertaine, irrégulière et incomplète. Elle continue de dépendre largement de l'évolution future de la pandémie et de la réussite des politiques d'endiguement", a-t-elle poursuivi.

"L'incertitude de l'environnement actuel exige cependant une évaluation très attentive des nouvelles informations qui nous parviennent, y compris concernant le taux de change, et de leurs implications pour les perspectives d'inflation à moyen terme."

Les marchés s'attendent à ce quela BCE annonce une nouvelle rallonge de son plan d'urgence face à la pandémie (PEPP), qui interviendrait en décembre. Ce plan avait été doté de 750 milliards d'euros en mars, avant d'être porté à 1.350 MdsE en juin.

La crainte d'une 2e vague de Covid-19

L'euro a aussi été plombé lundi par la crainte d'une seconde vague de coronavirus, qui menace d'enrayer la fragile reprise économique. Face à la hausse des cas de Covid-19 ces dernières semaines, de nombreux pays européens ont dû durcir les mesures de restriction dans leurs grandes villes, afin de tenter de juguler le rebond des cas de Covid-19. En France, Nice, Lyon, Marseille et Toulouse ont notamment restreint les rassemblements et manifestations sportives et culturelles et les horaires d'ouverture des bars et restaurants.

En Espagne, des quartiers entiers de Madrid ont été reconfinés pour deux semaines, une mesure qui concerne 850.000 personnes. Au Royaume-Uni, le niveau d'alerte épidémique a été relevé lundi de 3 à 4 (risque "élevé ou augmentant de manière exponentielle") et le gouvernement envisage des mesures de confinement localisés.

