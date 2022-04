Devises : l'euro rechute face au discours haussier de la Fed

Sur les marchés obligataires américains, les taux se sont vivement tendus mardi en réaction aux propos très "faucon" de la gouverneure de la Fed, Lael Brainard.

(Boursier.com) — En quelques séances, l'euro est retombé près de son plus bas niveau de l'année, perdant 2,4% depuis le 31 mars et abandonnant près de 5% par rapport à son pic de début février, à plus de 1,1450$ !

Mardi soir, l'indice du dollar gagnait 0,5% à 99,59 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro fléchissait de 0,6% à 1,0906$.

La devise européenne a notamment pâti de la déception concernant les négociations de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Ces pourparlers sont désormais compromis par la découverte de massacres dans la ville de Boutcha près de Kiev, imputés à l'armée russe, tandis que de nouvelles sanctions européennes contre Moscou sont annoncées, et pourraient aussi peser sur la croissance de l'Union européenne, fragilisant l'euro.

Parallèlement, le dollar américain a repris de la hauteur à mesure que les responsables de la Réserve fédérale ont durci le ton face à la flambée de l'inflation, évoquant une possible hausse de taux d'un demi-point en mai, assortie d'une réduction rapide du bilan de la Fed, qui a gonflé à près de 9.000 milliards de dollars sous l'effet des programmes de rachats d'actifs menés face à la pandémie de coronavirus entre mars 2020 et mars 2022.

La Fed pressée de relever ses taux et de réduire son bilan

Lael Brainard, gouverneure de la Réserve fédérale américaine, et future vice-présidente de l'institution, a ainsi surpris les marchés mardi en tenant un discours particulièrement ferme face à une inflation qu'elle a jugé "primordial" de ralentir.

Lors d'un discours virtuel organisé par la Fed de Minneapolis, elle a estimé que la Réserve fédérale (qui a relevé le 16 mars son principal taux directeur d'un quart de point à 0,25%-0,50%) "poursuivra le resserrement méthodique de la politique monétaire par une série de hausses de taux d'intérêt et en commençant à réduire le bilan à un rythme rapide dès (sa) réunion de mai". Mener de front la réduction du bilan et des hausses de taux revient à resserrer doublement la politique monétaire. Lors du précédent cycle de hausse de taux, démarré en 2015, la Fed avait attendu 2 ans avant de commencer à réduire son bilan, dans un contexte de faible inflation à l'époque.

Mme Brainard a aussi indiqué que les hausses de taux pourraient se faire par des paliers plus agressifs que le quart de point. Une autre responsable de la Fed, Esther George, présidente de la Fed de Kansas City, s'est aussi prononcée mardi en faveur d'une hausse de taux d'un demi-point lors de la prochaine réunion des 3 et 4 mai. "Je pense que 50 points de base vont être une option que nous allons devoir envisager, ainsi que d'autres choses", a-t-elle déclaré dans une interview à 'Bloomberg News'. Les marchés s'attendent à ce que le taux des "fed funds" dépasse les 2,5% à la fin de l'année pour juguler uneinflation attendue à plus de 8% sur un an en mars (indice CPI attendu le 12 avril).

Les taux souverains américains plus attractifs que les taux européens

Sur les marchés obligataires, les taux se sont vivement tendus mardi en réaction aux propos très "faucon" de Lael Brainard. Le taux du T-Bond à 10 ans bondissait mardi soir de 14 points de base (pb) à 2,55%, tandis que le taux à 2 ans américain grimpait de 9 pb à 2,51%. Pour rappel, début 2022, le taux à 2 ans pointait à 0,70% et celui à 10 ans à 1,5%, avant que l'inflation ne s'envole et fasse réagir la Réserve fédérale, qui a tardé à reconnaître l'ampleur et le caractère durable de la hausse des prix. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a bondi mardi de 11 points de base à 0,61%. Celui de l'OAT française à 10 ans pointait mardi soir à 1,15% (+15 pb).

Le différentiel de rendement en faveur des placements en dollars explique que l'euro ait perdu du terrain face au billet vert, même si plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE) laissent désormais entendre qu'elle pourrait relever ses taux directeurs avant la fin de l'année, mais pas avant la fin du programme de rachat d'actifs, prévue au 3eme trimestre. Quoi qu'il en soit, face à une croissance économique plus fragile et vulnérable à la crise ukrainienne que les Etats-Unis, la BCE sera très en retard sur la Fed dans le processus de normalisation de sa politique monétaire.