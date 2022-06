Devises : l'euro rebondit, réunion d'urgence de la BCE

L'euro remonte de 0,56% à 1,0476$ entre banques alors que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne tiendra une réunion d'urgence ce...

(Boursier.com) — L 'euro remonte de 0,56% à 1,0476$ entre banques alors que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne tiendra une réunion d'urgence ce mercredi matin pour discuter des conditions actuelles du marché. Cette réunion 'ad hoc', initialement rapportée par le quotidien italien 'Corriere della Sera', a été confirmée par un porte-parole de l'institution monétaire. Les rendements obligataires ont fortement augmenté depuis que la BCE a promis une série de hausses de taux jeudi dernier et l'écart entre les rendements de l'Allemagne et des pays du Sud les plus endettés, en particulier l'Italie, a atteint son plus haut niveau en plus de deux ans. Le taux du 'Bund', la référence pour les obligations souveraines à 10 ans dans la zone euro, atteint 1,77% ce matin, son plus haut niveau depuis début 2014 tandis que celui du 10 ans italien est plus de 240 points de base supérieur, matérialisant le plus important spread depuis début 2020.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE et responsable des opérations de marché de la banque, a déclaré mardi que la BCE surveillait "de près" la situation et était prête à déployer des outils existants et nouveaux si elle constatait que la révision des prix du marché était "désordonnée". "Nous ne tolérerons pas de changements dans les conditions de financement qui vont au-delà des facteurs fondamentaux et qui menacent la transmission de la politique monétaire", a ajouté I.Schnabel, soulignant qu'il n'y avait aucune limite à son engagement à empêcher la fragmentation.