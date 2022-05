Devises : l'euro rebondit, la BCE semble pressée de relever ses taux

La devise unique européenne a dépassé le seuil de 1,06$ jeudi, après la publication des "Minutes" de la BCE. Elle reste tout de même à un niveau déprimé, proche de ses plus bas depuis plus de 5 ans.

(Boursier.com) — L 'euro a vivement rebondi jeudi, progressant en soirée de 1,2% à 1,0593$ entre banques face au billet vert, en réaction à la publication des "Minutes" de la dernière réunion de la BCE. La devise unique européenne a atteint 1,0607$ au plus haut de la journée, mais reste tout de même à un niveau déprimé, proche de ses plus bas depuis plus de 5 ans.

Dans le compte rendu de la réunion des 13 et 14 avril, les responsables de la banque centrale européenne ont affirmé leur volonté de relever rapidement les taux directeurs pour freiner l'envolée de l'inflation, qui a atteint en avril 7,4% sur un an dans la zone euro.

"Certains membres ont considéré qu'il était important d'agir sans délai inutile", a ajouté la BCE. "Un risque était également perçu que, si le Conseil des gouverneurs ne signalait pas un processus de normalisation plus rapide de sa politique, les anticipations d'inflation continueraient à augmenter."

De son côté, l'indice du dollar rechutait jeudi soir de 1,02% à 102,75 points face à un panier de six devises de référence (l'euro, le yen, la livre sterling, le franc suisse, le dollar canadien et la couronne suédoise). Le billet vert reste cependant non loin de ses plus hauts niveaux depuis 20 ans, soutenu par la volonté de la Fed de relever ses taux directeurs à au moins 2% cette année pour juguler une inflation qui a dépassé les 8% aux Etats-Unis depuis mars.

Vers une hausse des taux de la BCE en juillet

Ces commentaires de la BCE sont plus précis que son communiqué publié en avril. A l'issue de cette réunion, l'institution avait maintenu en l'état sa politique monétaire, tout confirmant son intention de mettre fin au troisième trimestre à ses achats d'obligations sur les marchés. Elle n'avait donné aucune indication nouvelle sur le calendrier du resserrement de sa politique monétaire, soulignant les incertitudes liées à la guerre en Ukraine.

Toutefois, depuis cette réunion d'avril, quasiment tous les membres de la BCE qui se sont exprimés publiquement se sont dits favorables à une hausse des taux d'intérêt en juillet et plusieurs ont plaidé pour que le taux de dépôt (actuellement fixé à -0,40%) redevienne positif d'ici la fin de l'année.

L'euro avait déjà bondi mardi après des propos de Klaas Knot, le président de la banque centrale des Pays-Bas, qui a été le premier à suggérer une éventuelle hausse d'un demi-point des taux d'intérêt dès la réunion de juillet, si les risques liés à l'inflation venaient à s'aggraver.