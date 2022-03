Devises : l'euro rebondit avec l'Ukraine et des propos de R. Holzmann (BCE)

L'Autrichien Robert Holzmann, le plus "faucon" des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, envisage une hausse d'un demi-point du taux de dépôt de la BCE, qui serait ramené à 0% fin 2022 pour lutter contre l'inflation.

(Boursier.com) — L 'euro a vivement rebondi mardi, soutenu d'une part par la perspective d'un cessez-le-feu en Ukraine, et par des déclarations de Robert Holzmann, le plus "faucon" des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, qui s'est déclaré favorable à une hausse d'un demi-point du taux de dépôt de la Banque centrale européenne d'ici à la fin de l'année.

Mardi soir, l'euro grimpait ainsi de 1,03% à 1,1092$, tandis que l'indice du dollar cédait 0,67% à 98,43 points face à un panier de 6 devises de référence (euro, franc suisse, livre sterling, yen, dollar canadien et couronne suédoise).

L'euro a été attaqué depuis le début de la guerre en Ukraine, l'économie de la zone euro étant la plus exposée aux effets secondaires négatifs des sanctions occidentales annoncées contre la Russie. L'euro était tombé le 7 mars dernier au plus bas depuis près de deux ans, à 1,0854$. Certains économistes, dont ceux de Goldman Sachs, s'attendent même à une contraction du PIB de la zone euro au deuxième trimestre, en raison du choc sur les prix de l'énergie causé par la guerre en Ukraine.

Face à l'inflation, Holzmann favorable à un resserrement dès cette année

La devise unique européenne a été propulsée mardi par les propos de Robert Holzmann, le gouverneur de la banque centrale autrichienne, qui a estimé que la BCE devrait ramener son taux de dépôt à 0% d'ici la fin de l'année (contre -0,5% actuellement), sous peine de devoir procéder à des relèvements plus brusques en 2023.

Dans une interview accordée au journal financier allemand 'Börsen-Zeitung', M. Holzmann est ainsi le premier responsable de la BCE à soutenir explicitement les attentes du marché en faveur d'un relèvement du taux de dépôt de la BCE à 0% cette année. Il a mis en garde contre une inflation durable.

"Une augmentation du taux de dépôt à zéro d'ici la fin de l'année serait importante pour la politique monétaire car elle accroît l'optionalité", explique-t-il. "Si, vers la fin de l'année, nous devions constater que l'inflation restera très élevée pendant une période plus longue, nous serions contraints de resserrer davantage la politique monétaire et de relever les taux d'intérêt de manière plus significative", a-t-il ajouté.

Pour Robert Holzmann, la BCE, qui vise une inflation de 2% à moyen terme, devrait relever à terme son taux directeur entre 1% et 1,5%, pour au moins normaliser sa politique après des années avec le pied sur l'accélérateur.