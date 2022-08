Devises : l'euro rebondit après l'inflation américaine

L'euro en profite...

(Boursier.com) — L 'euro en profite. L'annonce d'un ralentissement de l'inflation plus marqué que prévu aux États-Unis en juillet provoque de gros dégagements sur le dollar dans la perspective de voir la Fed se montrer moins agressive dans son resserrement monétaire. La devise unique rebondit ainsi de plus de 1,1% face à la monnaie de l'oncle Sam, à 1,0315$ entre banques.

L'indice américain des prix à la consommation est resté stable en juillet en comparaison du mois antérieur, contre 0,2% de consensus 'Bloomberg', et après une hausse de 1,3% en juin. Sur un an, l'inflation atteint 8,5%, contre 8,7% de consensus, et 9,1% le mois précédent. Hors alimentaire et énergie, l'indice des prix à la consommation ralentit aussi, affichant une augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,7% en juin, et 0,5% de consensus. L'inflation annuelle 'core' ressort pour sa part à 5,9%, contre 6,1% de consensus et 5,9% un mois avant.

Si ces données sont à première vue rassurantes, notamment pour le consommateur américain, la Réserve Fédérale devrait patienter encore avant d'assouplir sa position. La Fed a en effet précédemment déclaré qu'elle devra voir plusieurs mois consécutifs de ralentissement de l'indice ICP avant de freiner l'augmentation de ses coûts d'emprunt.

D'autant que si les chiffres montrent une atténuation des pressions sur les prix, l'inflation reste malgré tout proche de ses niveaux les plus élevés depuis le début des années 1980, et encore très au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque centrale américaine. La Fed a déjà relevé ses taux d'emprunt de référence de 2,25 points de pourcentage jusqu'à présent en 2022, et il est clair que d'autres augmentations sont à venir.