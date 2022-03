Devises : l'euro poursuit son "rally", spéculations sur la BCE

Les dernières déclarations de responsables de la Banque centrale européenne semblent ouvrir la voie à une hausse des taux directeurs cette année, même si aucune décision n'est encore prise.

(Boursier.com) — L 'euro a poursuivi son rebond, mercredi, remontant au plus haut depuis un mois face au dollar. Les marchés spéculent sur une remontée des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) cette année face à l'envolée de l'inflation, encore accentuée par la guerre en Ukraine.

Mercredi soir, l'euro grimpait encore de 0,68% à 1,1160$, après un bond de 1% la veille, tandis que l'indice du dollar cédait 0,58% à 97,83 points face à un panier de 6 devises de référence (euro, franc suisse, livre sterling, yen, dollar canadien et couronne suédoise).

La devise européenne a été soutenue d'une part par les espoirs, même furtifs, d'un cessez-le-feu en Ukraine, et par des déclarations de responsables de la BCE en faveur d'une hausse des taux directeurs avant la fin de l'année. Le 7 mars dernier, l'euro avait chuté jusqu'à 1,0854$, les investisseurs craignant les effets négatifs des sanctions occidentales contre la Russie sur la croissance de la zone euro.

La publication mercredi d'une flambée de inflation à 7,3% sur un an en mars en Allemagne (+7,6% aux normes européennes harmonisées, ou IPCH), et de 9,8% en Espagne, n'a fait que renforcer les attentes des marchés vis-à-vis de la banque centrale européenne.

Des hausses de taux de la BCE avant la fin de l'année ?

Mercredi, Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a estimé que la BCE pourrait relever ses taux d'intérêt vers la fin de l'année, à moins d'une escalade "spectaculaire" de la guerre en Ukraine. Il a ajouté qu'il souhaitait sortir d'un environnement de taux négatifs d'ici un an.

Quant à la présidente de l'institution, Christine Lagarde, elle a réaffirmé ce mercredi que la BCE voulait mettre fin dès le troisième trimestre à ses achats d'obligations, une condition préalable à toute hausse des taux. La patronne de la BCE a reconnu que la zone euro était confrontée à un ralentissement de la croissance et à une accélération de l'inflation, mais elle a estimé que la "stagflation" pouvait être évitée. Les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, qui se sont envolés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, "sont amenés à se stabiliser, bien qu'à des niveaux élevés", a estimé Mme Lagarde. Néanmoins, la guerre a provoqué un "choc d'offre" et "une incertitude considérable (...) Plus la guerre durera, plus les coûts économiques seront élevés, et plus la probabilité de perspectives défavorables sera grande", a conclu Mme Lagarde.

La BCE n'a pas encore avancé de date pour une modification de ses taux, même si certains de ses membres parmi les plus conservateurs, dont Robert Holzmann, plaident en faveur d'un relèvement cette année. Mardi, M. Holzmann, gouverneur de la banque centrale d'Autriche, s'est déclaré favorable à une hausse d'un demi-point du taux de dépôt de la BCE d'ici à la fin de l'année, ce qui ramènerait ce taux à 0% (contre -0,5% actuellement).