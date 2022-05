Devises : l'euro poursuit sa remontée, Christine Lagarde écarte l'idée d'une récession

...

(Boursier.com) — L 'euro reste bien orienté face au billet vert ce matin, sur un gain de 0,35% à 1,0726$ entre banques, au plus haut depuis 4 semaines. Christine Lagarde a rejeté l'idée que la zone euro se dirige vers une récession. "Pour le moment, nous ne voyons pas de récession dans la zone euro", a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne à 'Bloomberg Television' depuis le Forum économique mondial de Davos, en Suisse. "Nous n'avons pas cela comme base de référence". La dirigeante estime que le chômage "à des taux planchers", l'importante épargne des ménages et la perspective d'un été vigoureux pour l'industrie du tourisme compenseront les chocs négatifs liés à la guerre en Ukraine et la flambée de l'inflation.

24 heures après avoir affirmé que la BCE était susceptible de commencer à relever ses taux d'intérêt en juillet et de faire passer ces derniers en territoire positif d'ici la fin du mois de septembre, la dirigeante a refusé d'évoquer un éventuel resserrement de 50 points de base : "lorsque vous n'êtes plus en négatif, vous pouvez être à zéro, vous pouvez être légèrement au-dessus de zéro... C'est quelque chose que nous déterminerons sur la base de nos projections, sur la base de nos prévisions".