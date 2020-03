Devises : l'euro plonge de 2% après les annonces de la BCE

(Boursier.com) — L'euro a lourdement chuté jeudi face au dollar, après l'annonce par la BCE d'un plan massif de 750 milliards d'euros de rachats d'actifs, destiné à amortir les dégâts du coronavirus sur l'économie de la zone euro.

La devise européenne a abandonné 2% pour finir jeudi soir à 1,0690$ sur le marché interbancaire à New York, au plus bas depuis mars 2017. Depuis le début de l'année, l'euro a désormais rétrogradé de 4,6% par rapport au billet vert...

Le dollar a encore bondi jeudi, non seulement face à l'euro mais aussi face aux autres devises de référence, profitant d'un effet de valeur refuge. Face à la crainte d'une récession provoquée par la pandémie de coronavirus, les investisseurs se replient vers les actifs les plus liquides, à commence par le dollar. L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) a ainsi grimpé jeudi de 1,76% à 102,94 points. Depuis le début de l'année, il gagne plus de 6%.

Du côté européen, les craintes s'intensifient sur la conjoncture de la zone euro, et le plan de soutien au système financier européen annoncé mercredi soir par la BCE à l'issue d'une réunion d'urgence, n'a fait que confirmer ces craintes.

Jeudi, la publication de l'indice Ifo, l'indice de confiance des milieux d'affaires allemands, a lui aussi entretenu l'inquiétude. Il a ainsi plongé en mars au plus bas depuis 2009, à 87 points, contre 96 en février. La composante évaluation actuelle a atteint 93,8 points contre 99 en mars et la composante des attentes s'est établie à seulement 82 points contre 93,2 le mois précédent...

