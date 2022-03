Devises : l'euro plombé par l'Ukraine, malgré une BCE plus "faucon" que prévu

La monnaie unique européenne est pénalisée par les craintes d'un net ralentissement de la croissance en Europe en raison de la crise ukrainienne.

(Boursier.com) — L 'euro a cédé du terrain jeudi, malgré le ton un peu moins accommodant que prévu de la BCE, qui a annoncé son intention de poursuivre le retrait progressif de son soutien aux marchés, afin de faire face à l'envolée de l'inflation.

La devise unique européenne cédait ainsi jeudi soir 0,8% à 1,0988$ face au dollar, tandis que l'indice du dollar gagnait 0,55% à 98,50 pts face à un panier de 6 devises de référence (euro, yen, franc suisse, livre sterling, couronne suédoise et dollar canadien). Les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux directeurs à l'issue de sa réunion des 15 et 16 mars prochain, entamant son cycle de hausses des taux bien plus tôt que la BCE.

La hausse des rendements américains rend le dollar plus attractif, mais l'euro est surtout pénalisé depuis deux semaines par les craintes d'un net ralentissement de la croissance en Europe en raison de la crise ukrainienne.

Vers une chute du PIB de la zone euro au 2e trimestre ?

Goldman Sachs s'attend même à une chute du PIB de la zone euro au deuxième trimestre. La crise ukrainienne et les sanctions occidentales prises contre la Russie ont ainsi créé des conditions plus adverses pour l'Europe que pour les Etats-Unis (protégés grâce à leur importante production de pétrole et de gaz).

Dans la zone euro, "les conditions financières se sont resserrées, les répercussions commerciales sont devenues plus significatives et les risques de réduction de la production en raison de perturbations de l'approvisionnement énergétique ont augmenté", ont estimé les économistes de GS. Dans le même temps, les ménages souffriront plus que prévu initialement de la flambée des coûts énergétiques, selon la banque d'affaires américaine.

La BCE maintient le cap de la normalisation

Sur le front de la politique monétaire, la BCE a créé la surprise jeudi en annonçant qu'elle allait accélérer le retrait de ses mesures de soutien face à l'envolée de l'inflation, malgré la crise ukrainienne qui l'a amenée à revoir en baisse les perspectives de croissance dans la zone euro. Les observateurs s'attendaient à ce que la banque centrale se montre plus prudente et ralentisse le rythme de sa normalisation. Mais face à une inflation désormais attendue à 5,1% dans la zone euro en 2022 contre 3,2% anticipé en décembre, la BCE a maintenu le cap.

Les achats d'actifs de la BCE dans le cadre de son programme APP seront ainsi ramenés de 40 milliards d'euros à avril à 30 Mds$ en mai et 20 Mds$ en juin, avec pour objectif d'être complètement arrêtés dans le courant du troisième trimestre. La BCE a aussi confirmé son intention d'arrêter définitivement fin mars ses achats d'obligations dans le cadre du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), lancé en mars 2020. L'institution a répété que la hausse des taux directeurs n'interviendra pas avant la fin des rachats d'actifs.

Inflation revue en nette hausse, et croissance en baisse dans la zone euro

La croissance du PIB de la zone euro est désormais attendue par la BCE à 3,7% en 2022 contre 4,2% prévu en décembre, puis à 2,8% en 2023 (contre 2,9%) et à 1,6% en 2024 (1,6% déjà attendu précédemment).

Plus pessimiste que la BCE, Goldman Sachs s'attend à une croissance limitée à 2,5% sur l'ensemble de 2022 dans la zone euro, contre 3,9% espérés précédemment. Concernant l'inflation, les économistes de GS pensent qu'elle culminera à 7,7% en juillet et ressortira à 6,8% en moyenne sur 2022.