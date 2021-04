Devises : l'euro pique du nez, la récession revient en Europe

Le dollar a été soutenu vendredi par la dernière salve de statistiques solides aux Etats-Unis, alors que l'euro a souffert de la rechute de la zone euro en récession au 1er trimestre.

(Boursier.com) — Sur le marché des changes, la fin de semaine a été très favorable au dollar, qui a bondi vendredi, en réaction à des indicateurs macro-économiques très solides aux Etats-Unis, tandis qu'à l'inverse, l'euro s'est tassé après l'annonce d'un nouveau recul du PIB dans la zone euro au 1er trimestre, marquant la rechute de la région en récession.

Vendredi soir, l'euro abandonnait ainsi de 0,8% face au billet vert, à 1,2022$ dans les échanges interbancaires à New York. L'institut Eurostat a annoncé en matinée que le PIB de la zone euro a reculé de 0,6% dans la zone euro au 1er trimestre par rapport au trimestre précédent, après un repli de 0,7% au 4e trimestre 2020.

Même si les marchés s'attendaient à pire (-0,8%), il n'en reste pas moins que deux trimestres de recul consécutif de la croissance sont la définition technique d'une récession. Sur un an, le PIB des 19 pays utilisant la monnaie unique a reculé de 1,8% par rapport au 1er trimestre 2020. Toutefois, avec la progression de la vaccination contre le coronavirus, les économiste s'attendent à un rebond à partir du 2e trimestre.

Trois trimestres consécutifs de reprise aux Etats-Unis

A l'inverse de l'euro, l'indice du dollar bondissait de 0,77% à 91,31 points vendredi soir face à un panier de devises (euro, livre sterling, yen, dollar canadien, franc suisse et couronne suédoise), soutenu par la dernière salve de statistiques solides aux Etats-Unis. La croissance du PIB a ainsi progressé pour le 3e trimestre d'affilée aux Etats-Unis, atteignant au 1er trimestre un rythme annuel de 6,4%, après +4,3% au 4e trimestre 2020 et un bond record de 33,4% au 3e trimestre 2020.

Depuis le début de l'année, l'indice du dollar progresse de 1,5%, tandis que l'euro a cédé 1,6%.

Le dollar a aussi été soutenu vendredi par l'annonce d'un bond de 21,1% des revenus des ménages américains par rapport à février, soutenus par les aides du plan Biden, tandis que les dépenses ont augmenté de 4,2% sur un mois.

Inflation en hausse et tensions sur les taux

En outre, l'inflation mesurée par l'indice "Core PCE" (hors énergie et alimentation) a grimpé à 1,8% en mars sur un an, frôlant l'objectif de la Réserve fédérale et relançant la crainte que la banque centrale américaine ne réduise son soutien avant 2023, malgré les dénégations de son président Jerome Powell. La perspective d'une inflation plus élevée aux Etats-Unis à la faveur de la reprise économique a entraîné cette année une hausse des taux d'intérêts, ce qui a rendu le dollar plus attractifs aux yeux des investisseurs en quête de rendement.

Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel est estimé à 1,6% en avril, contre 1,3% en mars, selon l'estimation préliminaire d'Eurostat publiée vendredi, une accélération liée notamment à la hausse des prix de l'énergie.

Sur les marchés obligataires, le rendement des emprunts d'Etats américains (T-Bonds) à 10 ans est passé de 0,9% le 31 décembre 2020 à plus de 1,76% courant mars, avant de revenir vendredi à 1,63%. Le taux du "30 ans" est passé de 1,64% à 2,48%, avant de revenir à 2,30% vendredi. La Fed a une nouvelle fois assuré, mercredi, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, qu'elle ne comptait pas abandonner de sitôt sur sa politique monétaire ultra-accommodante.

Le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) "ne pense même pas à penser à réduire" son soutien, même si l'économie montre des signes de reprise de plus en plus dynamique, a ainsi assuré mercredi soir le patron de la Fed, Jerome Powell.

