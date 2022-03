Devises : l'euro grimpe, les marchés parient sur des hausses de taux de la BCE

Après la Fed, qui a entamé mercredi un cycle de resserrement monétaire face à l'inflation, les marchés tablent plus que jamais sur des hausses de taux de la BCE. L'inflation a atteint un nouveau record en février dans la zone euro, à 5,9%.

(Boursier.com) — Le marché des changes s'est agité depuis 24 heures en réaction au coup d'envoi d'un cycle de hausse des taux par la Fed, suivi jeudi d'une nouvelle hausse des taux directeurs de la Banque d'Angleterre (BoE). Après un pic mercredi soir sur ses plus hauts niveaux depuis juin 2020, le dollar a fait l'objet de prises de bénéfices jeudi, les investisseurs vendant la nouvelle après le tour de vis très anticipé d'un quart de point de la Fed, sa première hausse de taux depuis décembre 2018.

A l'inverse, l'euro a profité d'un relèvement des anticipations de taux directeurs de la BCE après l'annonce, jeudi, d'un nouveau record d'inflation dans la zone euro, qui a atteint 5,9% sur un an en février, avant même les effets inflationnistes attendus des sanctions prises contre la Russie en représailles à son invasion de l'Ukraine.

Le rendement du Bund à 10n ans atteint 0,4% en séance

Jeudi soir, l'euro gagnait 0,85% face au billet vert à 1,1126$, tandis que l'indice du dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 devises de référence, cédait 0,84% à 97,79 points. La livre sterling cotait 1,3156$, en hausse de 0,1% par rapport à la veille, après la hausse jeudi d'un quart de point des taux directeurs de la BoE, à 0,75%. La livre a bondi de 1,2% depuis lundi dans l'anticipation de cette hausse, le 3e tour de vis de la BoE en quelques mois. La BoE s'attend désormais à une inflation de 8% au 2e trimestre 2022 au Royaume-Uni...

Après la nouvelle poussée d'inflation en zone euro, les investisseurs ont revu à la hausse leurs anticipations en matière de taux dans la région. Les contrats à terme sur les marchés monétaires de la zone euro intègrent ainsi désormais non moins de cinq hausses de dix points de base chacune cette année, soit un total de 50 points de base, contre 44 points mercredi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, a atteint jeudi 0,408% dans les premiers échanges, son plus haut niveau depuis novembre 2018, avant de revenir à 0,384% en fin de journée. Début janvier, ce taux était encore négatif, autour de -0,18%.

Christine Lagarde toujours prudente sur la hausse des taux

La BCE dispose néanmoins de "marges supplémentaires" entre la fin des achats d'actifs programmée pour cet été et la première hausse de ses taux d'intérêt depuis plus de dix ans, a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde, jeudi matin.

Lors d'une conférence sur la BCE à Francfort, elle a répété que le relèvement des taux directeurs serait progressif et n'interviendrait que "quelque temps" après la fin des achats d'obligations, prévue au troisième trimestre, sauf dégradation marquée de la situation sur les marchés. "Cela confirme notre logique traditionnelle en matière de séquençage mais cela nous donne aussi des marges supplémentaires en cas de besoin une fois que nous aurons arrêté d'acheter des obligations et avant de franchir la première étape vers la normalisation", a-t-elle dit.

"Nous sommes de plus en plus convaincus que la dynamique de l'inflation à moyen terme ne reviendra pas au schéma que nous avons connu avant la pandémie", quand l'indicateur restait durablement sous l'objectif de 2% visé par la BCE, a toutefois reconnu Mme Lagarde lors de ce colloque.

Klaas Knot, membre du Conseil de la BCE et gouverneur de la Banque des Pays-Bas, s'est montré un peu plus "faucon", jeudi, lors d'une autre intervention. Il n'a pas écarté la possibilité de deux hausses des taux cette année si l'inflation s'avérait encore plus forte que prévu. Il a toutefois estimé que le scénario le plus "réaliste" serait "une hausse de taux" au 4e trimestre 2022.

L'économie US assez solide pour supporter la hausse des taux, selon la Fed

Aux Etats-Unis, la Fed a relevé mercredi son principal taux d'un quart de point (sa première hausse depuis décembre 2018) et ses nouvelles projections montrent qu'elle pourrait effectuer six autres hausses de même ampleur d'ici la fin de l'année, avant trois nouveaux tours de vis en 2023 pour porter les taux des "fed funds" à 2,8%.

La Fed a nettement relevé ses prévisions d'inflation, sur fond de crise ukrainienne : son indicateur préféré, l'indice Core PCE est désormais attendu à 4,1% fin 2022 au lieu de 2,7% attendu lors des projections de décembre, et devrait ensuite revenir à 2,6% en 2023 (contre 2,3% en décembre) puis à 2,3% en 2024 (2,1% en décembre), toujours supérieure à l'objectif de long terme de 2% de la Fed.

Parallèlement, la Fed a révisé en nette baisse sa prévision de croissance du PIB aux Etats-Unis, désormais attendue à 2,8% en 2022 au lieu de 4% prévu en décembre. Son président Jerome Powell, a néanmoins jugé que les hausses de taux envisagées ne risquaient pas de provoquer une récession aux Etats-Unis, jugeant la croissance "solide".