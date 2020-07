Devises : l'euro franchit les 1,16$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'euro plus fort que jamais ? Ceux qui tablaient il y a encore quelques mois sur une potentielle désintégration de la zone euro peuvent ronger leur frein. L'accord entre dirigeants européens sur un plan de relance économique de 750 milliards d'euros, financé par une dette commune, pour faire face à la crise liée à la pandémie de Covid-19, semble en effet avoir porté un coup aux plus réticents. L'évolution de la monnaie unique depuis quelques jours apparait comme le signe le plus criant. En hausse pour la sixième séance consécutive face au dollar, l'euro se négocie au plus haut depuis l'automne 2018, à 1,16$ entre banques.

L'accord "supprime une grande partie de la fragilité de l'ensemble de la zone euro", affirme à 'Bloomberg' Patrick Armstrong, directeur des investissements chez Plurimi Wealth. "Il montre qu'en période de stress, vous disposez essentiellement d'une union fiscale lorsque c'est nécessaire". Le spécialiste avoue avoir changé d'avis sur l'euro à la suite de cet accord, et pense désormais que la monnaie pourrait se renforcer, passant de 1,16$ à 1,20$ d'ici la fin de l'année. "Beaucoup d'investisseurs mondiaux ont vu l'Europe dans le passé comme un modèle douteux", explique de son côté Gary Kirk, gestionnaire de fonds chez TwentyFour Asset Management. "Cela (ndlr: l'accord) améliore définitivement la perception de l'Europe".

La devise européenne profite aussi des difficultés propres au dollar alors que la pandémie de coronavirus continue à se propager à grande vitesse outre-Atlantique. Conjuguée à l'expiration imminente de certaines mesures de relance à la fin du mois de juillet ainsi qu'à un nombre record de demandes d'allocations de chômage, les investisseurs mettent en doute les perspectives de reprise aux États-Unis.

