Devises : l'euro enchaîne face au dollar !

Septième séance de hausse ! Un évènement plus observé depuis la fin 2013...

(Boursier.com) — Septième séance de hausse ! Une série plus observée depuis la fin 2013. On ne parle pas ici de telle ou telle action ou des cours du pétrole mais bien de l'évolution de l'euro face au dollar. Alors que la BCE devrait vraisemblablement encore accroître son soutien à l'économie, et aux marchés, en augmentant son programme de rachat d'actifs (via son Programme d'achats d'urgence pandémique), la monnaie unique gagne 0,3% face au billet vert, à 1,1205$, au plus haut depuis près de trois mois.

Le dollar, qui avait profité de son statut de valeur refuge au plein coeur de la crise, se déprécie sur fond de net regain d'optimisme quant à la réouverture des économies occidentales et d'attentes de nouvelles mesures de soutien monétaire de la part des banques centrales. Le plan de relance européen est également perçu comme un important appui pour la devise européenne.

Les stratégistes devises de Goldman Sachs estiment que si le plan de 750 MdsE trouve le soutien des États membres de l'UE, il pourrait représenter "une étape majeure vers une plus grande coordination des politiques fiscales dans la région... S'il est réparti sur trois ans, on pourrait doubler les dépenses annuelles de l'UE d'un seul coup... De plus, un emprunt plus important au niveau de l'UE fournirait une nouvelle source de dette en euros bien notée pour les investisseurs mondiaux - un élément manquant que de nombreux observateurs ont considéré comme une raison pour laquelle l'euro aurait du mal à concurrencer le dollar américain pour un rôle central dans le commerce et la finance mondiale".

