Devises : l'euro décroche face au dollar

Devises : l'euro décroche face au dollar









L'euro pointe en net repli face au dollar (-1,45%) à la mi-journée, à 1,102$ entre banques...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'euro pointe en net repli face au dollar (-1,45%) à la mi-journée, à 1,102$ entre banques. La monnaie unique a piqué du nez après la publication d'un indice ZEW allemand catastrophique en mars. L'indice est en effet tombé au plus bas depuis décembre 2011, à -49,5 points, après 8,7 en février, et contre -26,4 de consensus. L'indice relatif à la situation actuelle s'établit de son côté à -43,1 (plus bas depuis mars 2010) contre -15,7 le mois précédent et -30 de consensus.

Le billet vert avait souffert hier face aux principales devises après les décisions fortes de la Fed et notamment l'annonce d'une baisse du taux des 'fed funds' de 100 points de base. Après l'artillerie lourde sortie par les grandes Banques centrales, les investisseurs attendent maintenant de voir l'ampleur des mesures budgétaires prises par les gouvernements pour lutter contre les retombées économiques du coronavirus et limiter la contraction de l'économie.

"Le dollar peut conserver ses gains car les marchés restent naturellement très fragiles, mais quand la poussière retombera, nous pensons que le dollar finira par baisser un peu", estiment les analystes d'ING.

Retrouvez toute l'actualité des devises sur Boursier.com