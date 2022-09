Devises : l'euro au tapis, la crise énergétique s'aggrave

L'euro creuse ses pertes face au dollar en ce début de semaine...

(Boursier.com) — L 'euro creuse ses pertes face au dollar en ce début de semaine. Quelques jours après être tombée sous la parité, la monnaie unique évolue désormais sous les 0,99$ entre banques (-0,5% à 0,9898$), au plus bas depuis 2002. La crise énergétique qui secoue le Vieux continent à l'approche de l'hiver s'est encore un peu plus aggravée au cours du week-end après que Moscou eut annoncé vendredi soir que le gazoduc Nord Stream 1, qui alimente l'Europe en passant par la mer Baltique, ne redémarrerait pas comme prévu samedi, expliquant avoir détecté une fuite d'huile au cours des opérations de maintenance des derniers jours.

Bruxelles estime cependant que cet argument est un prétexte et que Moscou a fait le choix d'utiliser le gaz comme une arme économique en représailles aux sanctions liées à la guerre en Ukraine. La France a aussitôt annoncé qu'elle amortirait "une partie de l'augmentation du prix de l'électricité", tandis que l'Allemagne a opté pour une taxe exceptionnelle sur les énergéticiens avec un plan anti-inflation de 65 milliards d'euros. "L'euro a plus de potentiel baissier étant donné que le plein impact de la réduction indéfinie de l'approvisionnement en gaz de la Russie vers l'Europe est encore à venir", explique à 'Bloomberg' Rodrigo Catril, stratège devises à la National Australia Bank. "Pas de gaz signifie pas de croissance et une BCE belliciste".

Cette tension sur le front énergétique exacerbe les pressions inflationnistes et renforce les craintes de récession dans la zone euro alors que les investisseurs ont rendez-vous avec la BCE cette semaine. Les marchés monétaires en Europe évaluent désormais à plus de 80% la probabilité d'une hausse de trois quarts de points des taux de la BCE jeudi alors que l'inflation évolue au plus haut historique depuis l'instauration de la monnaie unique.

"À un moment donné, les marchés peuvent commencer à se demander quel taux d'inflation les banques centrales sont prêtes à tolérer si les économies sombrent dans la récession, en particulier si cette racine d'inflation est tirée par l'offre", explique de son côté Su-Lin Ong, responsable de la stratégie obligataire à la Banque Royale du Canada. "Une croissance plus faible, ou une récession, et un marché du travail plus faible sont en fin de compte le prix à payer, mais des prix de l'énergie élevés et prolongés pourraient tempérer la mesure dans laquelle la BCE évolue à la fois cette semaine et au cours du cycle".

Les analystes de Goldman Sachs ont réduit leurs prévisions pour l'euro à 97 cents au cours des trois prochains mois, contre 99 cents auparavant. Ils pensent également que l'euro restera sous la parité avec le dollar sur une période de six mois : "alors que la zone euro a bien progressé dans l'accumulation de stockage de gaz pour l'hiver à venir, cela s'est fait au prix d'une destruction importante de la demande via des réductions de production, et n'élimine pas totalement le risque d'une perturbation plus grave au cours de l'hiver".