Devises : l'euro au tapis après la BCE

(Boursier.com) — L 'euro remonte légèrement ce vendredi face au dollar (+0,23% à 1,066$) mais reste proche de son plancher de mars dernier. Sauf gros retournement dans les prochaines heures, la monnaie unique devrait subir sa neuvième semaine consécutive de repli, soit sa plus longue série baissière depuis sa création en 1999. La devise européenne a perdu plus de 5,5% face à la monnaie de l'oncle Sam par rapport à son sommet de mi-juillet.

Les traders ont abandonné l'euro au cours des deux derniers mois, pariant sur le faut que la BCE aura du mal à resserrer davantage sa politique monétaire compte tenu des signes de détérioration de l'économie. Ce point de vue s'est renforcé cette semaine après que la BCE eut relevé pour la dixième fois ses taux d'intérêt tout en soulignant que ce cycle de resserrement touchait probablement à sa fin. "La BCE vient de donner aux bulls sur le dollar une raison supplémentaire de commencer à vendre à découvert l'euro", déclare à 'Bloomberg' Dipak Shah chez Nomura Holdings. "Nous nous attendons à ce que les ventes à découvert sur l'euro prennent de l'ampleur, pas seulement contre le dollar, mais aussi contre d'autres devises".

"Un nouvel affaiblissement de l'économie et une accentuation de la tendance désinflationniste rendront très difficile de trouver des arguments en faveur de nouvelles hausses de taux dans un avenir proche", affirment les analystes d'ING. "Christine Lagarde a laissé entendre que cela pourrait être la dernière hausse après avoir dit 'si nous maintenons les taux ici pendant un certain temps, cela fera l'affaire'", indique Erik Bregar chez Silver Gold Bull à Toronto. "Et puis je pense que chaque indicateur de ce matin (ndlr : jeudi) en provenance des États-Unis était meilleur que prévu - les inscriptions au chômage, les ventes au détail, l'IPP global - donc c'est un peu comme un double coup de pouce pour le dollar ici".

Comme le souligne 'Bloomberg', les hedge-funds n'ont jamais été autant négatifs sur l'euro depuis le début de l'année et les analystes ont révisé à la baisse leurs prévisions pour la fin d'année, tablant désormais en moyenne sur un euro à 1,09$ fin décembre, contre 1,12$ précédemment. Pas de bon augure pour la monnaie unique.

