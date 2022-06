Devises : l'euro au plus bas depuis 5 ans, la dette italienne inquiète

Les annonces de la BCE, jeudi, ont réveillé des craintes de fragmentation de la dette de la zone euro et fait chuter la devise européenne. L'écart entre les rendements des emprunts italiens et allemands a bondi.

(Boursier.com) — L 'euro est tombé vendredi sur ses plus bas niveaux depuis plus de 5 ans, réagissant aux annonces de la BCE, jeudi, qui a confirmé la fin de son programme d'achat d'actifs au 1er juillet prochain, entraînant des tensions sur les rendements de la dette de la zone euro, en particulier sur les emprunts italiens, et faisant craindre une nouvelle crise de l'euro...

Vendredi soir, l'euro abandonnait 0,9% à 1,0518$, revenant à son niveau de février 2017, et abandonnant plus de 8% par rapport à son pic de début février à plus de 1,1450$. L'indice du dollar gagnait de son côté 0,93% à 104,18 points face à un panier de six devises de référence (euro, franc suisse, yen, livre sterling, dollar canadien et couronne suédoise).

Le billet vert a fait office de valeur-refuge dans un contexte de dégringolade des marchés d'actions et obligataires après la publication, vendredi, d'une inflation de 8,6% en mai aux Etats-Unis après 8,3% en avril, alors que les marchés espéraient qu'un pic avait été atteint.

Le "spread" Italie/Allemagne augmente

Quant à la devise européenne, elle pâtit depuis jeudi de la hausse du "spread" (écart) entre les rendements des pays du sud de la zone euro et du Bund allemand, qui traduisent l'inquiétude des investisseurs sur la fragmentation de la dette de la zone euro. La dette italienne, qui dépasse les 150% du PIB du pays, inquiète particulièrement les investisseurs, en l'absence d'achats de la BCE qui soutenait les cours et maintenait les taux bas.

Vendredi, le rendement de l'emprunt à 10 ans italien est monté à 3,83% (contre 3,4% vendredi dernier), faisant grimper à 232 points de base le "spread" par rapport au Bund de même échéance. Le rendement du Bund allemand à 10 ans pointait ainsi vendredi à 1,51%, de retour au plus haut depuis avril 2014, il y plus de 8 ans. L'écart reste cependant encore loin de son record à plus de 500 points atteint en 2011, lors de la grande crise de l'euro provoquée par la dette grecque.

"L'arrêt prochain des politiques d'achats massifs de titres de la BCE pose à nouveau la question de la soutenabilité de la dette publique italienne", estimait récemment CPR AM dans une note à ses clients. Cette semaine, les écarts de rendement entre le Bund allemand et la dette grecque ont aussi bondi, et ceux avec l'Espagne et la Portugal ont progressé dans une moindre mesure.

Exercice périlleux pour la BCE de faire refluer l'inflation tout en préservant l'euro

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a indiqué jeudi qu'elle déploiera un nouvel instrument si besoin pour éviter la fragmentation des marchés obligataires de la zone euro après le début du resserrement de sa politique monétaire. Mais dans l'attente de détails sur un tel dispositif, les marchés sont extrêmement nerveux depuis deux jours.

"Si l'Europe, et en particulier son système bancaire, sont indéniablement plus solides aujourd'hui qu'en 2011, les annonces de la BCE ont réveillé des craintes de fragmentation, qui ont trouvé peu de réponses autres que des promesses que la préservation de la cohérence des taux au sein de la zone euro était une priorité de la BCE", a écrit vendredi Edmond de Rothschild Asset Management (Edram).

"L'exercice sera périlleux pour la BCE avec un seul outil, les taux, pour s'atteler à trois objectifs : faire refluer l'inflation vers sa cible de 2% (qu'elle anticipe pour 2024) tout en préservant l'euro (dont l'affaiblissement est source d'inflation importée), et en contenant les spreads périphériques", a ajouté Edram dans une note à ses clients.

Relèvement "progressif mais soutenu des taux" de la BCE

Outre la fin de son programme APP d'achat d'actifs au 1er juillet, la BCE a annoncé jeudi son intention d'engager en juillet une série de hausses de ses taux d'intérêt directeurs pour tenter d'endiguer l'inflation. "Le Conseil des gouverneurs envisage de relever les principaux taux d'intérêt de la BCE de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de juillet", a indiqué la BCE dans un communiqué. Une nouvelle hausse est prévue en septembre, de 25 ou 50 points de base, selon l'évolution de l'inflation et des anticipations d'inflation pendant l'été.

Le taux de dépôt de la banque centrale est pour l'instant fixé à -0,5%, et le taux de refinancement à 0%. Christine Lagarde a déclaré dernièrement que le taux de dépôt pourrait être ramené à 0 "ou légèrement au-dessus" d'ici la fin du troisième trimestre.

Vendredi, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a expliqué que l'institution prévoyait de procéder à "un relèvement progressif mais soutenu des taux d'intérêt jusqu'à des niveaux normaux". Interrogé sur la chaîne ' BFM Business' sur le niveau de taux jugé "neutre", il a évoqué "une estimation qui est entre 1 et 2%, peut-être qu'il faudra aller au-delà"..."Nous sommes fermement résolus et engagés à ce que l'inflation revienne à notre objectif de 2% à moyen terme", a souligné François Villeroy de Galhau.