Devises : chute historique du franc suisse !

(Boursier.com) — Le statu quo surprise de la Banque nationale suisse continue à provoquer de gros dégagements sur la devise locale. Le franc suisse est en effet sur le point de connaître sa plus longue série baissière face au dollar depuis près d'un demi-siècle, lourdement affecté par le différentiel de taux entre Zurich et Washington. Le franc recule de 0,1% à 0,9123 pour un dollar ce mardi après un plus bas à 0,9151$, un niveau plus observé depuis avril. La monnaie helvétique a perdu du terrain au cours des 11 derniers jours, marquant sa plus longue négative depuis 1975, souligne 'Bloomberg'.

"Étant donné qu'il est peu probable que les perspectives politiques redeviennent bellicistes dans un avenir proche, nous pensons que cela en fait le financeur idéal des opérations de portage dans les pays du G10 et les marchés émergents", indique Lefteris Farmakis, stratège FX chez Barclays. Depuis qu'il a atteint un sommet fin juillet, le franc a chuté de 6,6% par rapport au billet vert. La baisse est plus limitée face à l'euro, mais elle atteint quand même 1,6% sur la même période.

La BNS a laissé la semaine dernière son principal taux directeur inchangé, à 1,75%, alors que la majorité du marché tablait sur un resserrement de 25 points de base. Pendant ce temps, la BCE a remonté son taux de dépôt d'un quart de point à 4% alors que la réserve fédérale a laissé ses coûts d'emprunt entre 5,25% à 5,5%, tout en laissant la porte ouverte à un nouveau resserrement.

"Le franc subit encore l'impact de la décision de la BNS la semaine dernière", note Roberto Cobo Garcia, responsable de la stratégie G10 FX chez Banco Bilbao Vizcaya Argentaria à Madrid. "Des rendements faibles, une surévaluation et une moindre intervention des banques centrales devraient impliquer un franc plus faible à l'avenir". Cobo Garcia s'attend à ce que le franc teste la parité avec l'euro et chute à environ 0,94 par rapport au dollar au quatrième trimestre.

