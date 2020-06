Devises : attention à la prochaine chute du dollar

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Attention à la chute du dollar ! Stephen Roach, économiste américain et maître de conférences à la Yale School of Management, affirme que l'ère du dollar américain touche peut-être à sa fin et prévoit une baisse de 35% de la monnaie de l'oncle Sam par rapport aux autres principales devises, citant l'augmentation du déficit national et la diminution de l'épargne.

"L'économie américaine est affligée de déséquilibres macroéconomiques importants depuis longtemps, à savoir un taux d'épargne domestique très faible et un déficit chronique des comptes courants", a déclaré sur 'CNBC' l'ancien président de Morgan Stanley Asia. "Ces problèmes vont de mal en pis alors que nous allons creuser le déficit budgétaire dans les années à venir".

Le spécialiste a également souligné que la montée de la Chine et le découplage des États-Unis de ses partenaires commerciaux préparent le terrain pour un affaiblissement spectaculaire de la monnaie américaine dans les prochaines années qui mettra probablement fin à la suprématie du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale : "le dollar va chuter très, très fortement".

Stephen Roach se montre en revanche plus incertain sur le moment de ce potentiel plongeon : "un an ou deux, peut-être plus". Cependant, l'économiste suggère qu'un crash est pratiquement inévitable, et c'est un risque que les investisseurs ne devraient pas ignorer : "en général, cela a des conséquences négatives sur les actifs financiers américains"

