"Worldcoin" : le patron d'OpenAI lance sa cryptomonnaie

(Boursier.com) — Worldcoin est désormais disponible au grand public... Après trois ans de développement, le projet de cryptomonnaie créé par Sam Altman, le patron de la start-up d'intelligence artificielle OpenAI, à l'origine de ChatGPT, a officiellement été lancé ce lundi. Worldcoin est une cryptomonnaie dotée d'un système d'identification à partir de l'iris humain.

"Il y a plus de trois ans, nous avons fondé Worldcoin avec l'ambition de créer une nouvelle identité et un réseau financier qui appartient à tous. Le déploiement commence aujourd'hui", ont annoncé les deux des cofondateurs de la cryptomonnaie, Sam Altman et Alex Bania, dans un communiqué.

"S'il est réussi, nous pensons que Worldcoin pourrait considérablement accroître les opportunités économiques, développer une solution fiable pour distinguer les humains de l'IA en ligne tout en préservant la vie privée", ont-ils expliqué.

Une "voie potentielle" vers le Revenu universel de base ?

Worldcoin pourrait également "permettre des processus démocratiques mondiaux, et éventuellement montrer une voie potentielle vers l'UBI [Universal Basic Income, ou Revenu universel de base en français] financé par l'IA", ont souligné les cofondateurs.

La société à l'origine du Worldcoin est Tools for Humanity, basée à San Francisco et à Berlin. Ce cryptoactif repose sur un système baptisé World ID (identité, ndlr), un identifiant numérique obtenu après que l'utilisateur a scanné son iris avec un appareil appelé "orbe", pour prouver qu'il n'est pas un robot.

2 millions d'utilisateurs

Le projet comptait 2 millions d'utilisateurs dans le cadre de sa phase test. Dès ce lundi, les aspirants utilisateurs, dans 35 villes à travers 20 pays, peuvent ainsi télécharger "World App", un portefeuille pour recevoir des "Worldcoin token" et obtenir "une carte d'identité mondiale", en se faisant scanner l'iris, pour "prouver que vous êtes une personne réelle et unique en ligne, tout en restant totalement privé". En guise d'incitation, les personnes qui s'inscrivent dans certains pays recevront un jeton WLD de Worldcoin.

Le prix d'un WLD a grimpé en début de séance ce lundi. Sur Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptoactifs, il a augmenté jusqu'à 5,29 dollars après un prix de départ de 0,15 dollars.

