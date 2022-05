Starbucks prévoit de lancer une collection de NFT avant la fin de l'année

Les propriétaires de ces NFT pourront alors "accéder à des expériences et des avantages exclusifs", précise la chaîne de cafés américaine.

(Boursier.com) — Starbucks se lance dans le Web3... Alors que de nombreuses marques se montrent enthousiastes à l'égard des NFT ("Non Fungible Token", ou jeton non fongible), la chaîne de cafés américaine a annoncé le lancement de sa collection dès cette année, ainsi que la création d'un "tiers lieu", c'est-à-dire "un endroit entre le bureau et la maison".

"Nous créons le 'tiers lieu' numérique. Pour y parvenir, nous allons élargir ce que signifie pour les gens d'être un membre de la communauté Starbucks, en ajoutant de nouveaux concepts tels que la propriété et les modèles d'adhésion communautaire que nous voyons se développer dans l'espace Web3", a affirmé, lors d'une conférence téléphonique annonçant leurs résultats financiers du deuxième trimestre de son exercice décalé, Brady Brewer, directeur du marketing de Starbucks, cité par le média américain TechCrunch.

"Nous pensons que les NFT ont un grand potentiel pour créer un modèle élargi de propriété partagée pour la fidélité, l'offre d'expériences uniques, la création de communautés, la narration et l'engagement des clients", affirme également le groupe dans un communiqué.

Une "carte d'accès"

Starbucks prévoit ainsi de créer une série de collections de NFT de marque, basée sur "l'art du café et la narration", et dont "la propriété initie l'adhésion à la communauté". Les propriétaires de ces NFT pourront alors "accéder à des expériences et des avantages exclusifs".

Alors que "de nombreuses personnes considèrent les NFT comme une nouvelle forme de propriété de l'art numérique, souvent négociée de manière hautement spéculative", la chaîne ne souhaite pas que la possession d'un jeton non fongible soit seulement motivée par cette raison. "Nous sommes fascinés par la façon dont les NFT permettent aux gens de posséder un actif numérique programmable et personnalisable, qui sert également de carte d'accès".

Pour rappel, un NFT est un certificat d'authenticité et de propriété, émis par une blockchain et associé à des objets virtuels. Chaque NFT est unique et ne peut être reproduit. Il peut s'agir de personnages numériques, d'oeuvres d'art, de vidéos, jeux...