Seulement 6 milliardaires en Bitcoin dans le monde ?

Environ 425 millions de personnes détiendraient des cryptomonnaies dans le monde, dont 210 millions auraient des Bitcoins, selon un rapport.

(Boursier.com) — Des centaines de millions de personnes dans le monde détiennent des Bitcoins ou l'une des nombreuses autres monnaies numériques. Elles seraient 425 millions, selon le rapport Crypto Wealth publié par le cabinet d'investissement Henley & Partners - dont 210 millions auraient choisi le Bitcoin.

Si les crypto-devises ont perdu un peu de leur éclat, elles demeurent un investissement très courant. Par exemple, plus de la moitié de la génération Z (entre 18 et 25 ans) y a investi dans le monde, et à l'échelle de l'Hexagone, 8% des Français en détiennent, selon une étude de l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan).

Fortune ?

Mais combien ont fait fortune avec des jetons ? Selon le rapport de Crypto Wealth, 88.200 personnes sont à la tête d'actifs cryptographiques d'une valeur d'au moins 1 million de dollars, soit moins de 1% de l'ensemble des utilisateurs. Quelque 40.500 d'entre eux détiennent leurs investissements en bitcoin, soit un peu moins de 46% du total.

Les rangs sont beaucoup plus clairsemés sur la liste ce ceux qui détiennent plus de 100 millions de dollars de crypto, puisqu'ils seraient 182, dont 78 focalisés sur le Bitcoin. Enfin, 22 personnes possèdent des avoirs en crypto d'une valeur d'au moins 1 milliard de dollars. Parmi elles, six seulement ont investi en Bitcoin.

