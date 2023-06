Publicité pour les cryptomonnaies : Instagram, YouTube, TikTok et Twitter ciblés !

Le Bureau européen des unions de consommateurs a déposé une plainte auprès des autorités de protection des consommateurs de l'UE, appelant les réseaux sociaux à durcir leurs politiques publicitaires concernant les cryptomonnaies.

(Boursier.com) — Alors que les régulateurs montent au créneau contre les plateformes de cryptomonnaies sur la protection des consommateurs, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), en coopération avec d'autres associations de consommateurs européennes dont l'UFC-Que Choisir, a de son côté déposé une plainte auprès de la Commission européenne et différentes autorités de protection des consommateurs, dénonçant des abus de certaines plateformes qui faciliteraient la promotion trompeuse des cryptomonnaies...

Dans sa plainte, la fédération de 43 associations de consommateurs issues de 31 pays européens affirme que la prolifération de publicités trompeuses sur les crypto-actifs sur les réseaux sociaux est une pratique commerciale déloyale, puisqu'elle expose les consommateurs à des préjudices tels que la perte de sommes d'argent importantes, rapporte 'Reuters'.

Dans un rapport intitulé "Hype or harm ? The Great Social Media Crypto Con", le BEUC met en cause les réseaux sociaux TikTok, Instagram, YouTube et Twitter, évoquant de nombreux exemples de publicité mensongère impliquant la cryptomonnaie...

Les consommateurs exposés à de "graves préjudices"

Le BEUC cite notamment Elon Musk qui, en avril dernier, a changé pendant plusieurs heures le logo de Twitter en tête de chien, symbole du Dogecoin, faisant bondir en quelques heures le cours de la crypto a bondi. Le rapport mentionne également des vidéos d'influenceurs présentes sur TikTok ou YouTube, diffusant des slogans trompeurs et encourageants tels que "Deviens riche en 5 minutes", sans que les plateformes ne procèdent à des vérifications.

Selon la fédération, cela prouve que les réseaux sociaux enfreignent leurs propres politiques publicitaires. En outre, "ces pratiques constituent une violation généralisée, à l'échelle de l'UE, des règles établies par la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et exposent les consommateurs à de graves préjudices", ajoute-t-elle.

Appel à adopter des politiques publicitaires plus strictes

Le BEUC souhaite ainsi obliger les plateformes à adopter des politiques publicitaires plus strictes sur les cryptomonnaies, mais également à prendre des mesures pour empêcher les influenceurs d'induire les consommateurs en erreur.

"Les cryptomonnaies seront bientôt réglementées par le nouveau règlement sur le marché des crypto-actifs, mais cette législation ne s'applique pas aux entreprises des réseaux sociaux qui profitent de la publicité pour les cryptomonnaies aux dépens des consommateurs", a expliqué Monique Goyens, directrice générale du BEUC.

