Procès FTX : Sam Bankman-Fried reconnu coupable de fraude

(Boursier.com) — A l'issue de cinq semaines de procès, le jury a tranché jeudi soir. Faisant l'objet de plusieurs chefs d'accusation, dont fraude électronique, complot en vue de commettre du blanchiment d'argent ou encore infractions liées au financement de campagnes électorales, le fondateur de la plateforme de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, plus connu sous le nom de "SBF, a été reconnu coupable jeudi d'avoir détourné les fonds des clients de FTX depuis sa création en 2019 jusqu'à sa faillite l'an dernier pour soutenir son fonds spéculatif Alameda Research.

Le juge de district Lewis Kaplan a fixé l'annonce de la sentence de SBF au 28 mars 2024. La star déchue des cryptomonnaies risque une condamnation pouvant aller jusqu'à 110 ans de réclusion criminelle au total. Sa peine doit être prononcée ultérieurement, alors que l'ancien milliardaire a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation de fraude et de complot retenus contre lui.

Ce verdict est rendu un peu moins d'un an après la chute de FTX. Pour rappel, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies, qui était valorisée plus de 32 milliards de dollars une semaine avant sa chute, s'était placée le 11 novembre 2022 sous la protection de la loi américaine sur les faillites après des retraits massifs de ses clients et l'échec d'une tentative de sauvetage par Binance, laissant environ 1 million de clients et d'autres investisseurs face à des pertes totales de plusieurs milliards de dollars.

SBF avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation

Les procureurs ont accusé SBF, qui était l'une des personnalités les plus en vue dans le milieu des cryptoactifs, d'avoir détourné des milliards de dollars via un stratagème pour utiliser des fonds de clients de FTX afin de rembourser des dettes et d'effectuer des investissements.

L'homme âgé de 31 ans, diplômé du Massachusetts Institute of Technology, avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. S'il avait admis des insuffisances dans la gestion des risques, évoquant à l'audience de "grosses erreurs", il a fermement nié toute implication dans le détournement de fonds.

"Ce type de fraude est vieux comme le monde"

Au premier jour de son audition, l'ex-patron de la bourse crypto a tenté de se défendre, en mettant en cause son ancienne collaboratrice et ex-compagne, Caroline Ellison. "Nous pensions pouvoir construire le meilleur produit du marché", a-t-il également assuré au cours des six heures de son témoignage devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Ce verdict est une victoire pour le ministère américain de la Justice et pour le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, qui a fait de la lutte contre la corruption sur les marchés financiers l'une de ses principales priorités. "L'industrie des cryptomonnaies est peut-être nouvelle, les acteurs comme Sam Bankman-Fried sont peut-être nouveaux, mais ce type de fraude est vieux comme le monde et nous n'avons pas de patience pour cela", a-t-il affirmé.

