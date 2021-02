Placement : 14% des Français prêts à investir dans les cryptomonnaies

Si seulement 3% des Français ont déjà investi dans les cryptomonnaies, 14% aimeraient le faire, selon une enquête réalisée par l'Ifop pour Cointribune...

Crédit photo © Reuters / Benoit Tessier

(Boursier.com) — Alors que le bitcoin a franchi la barre symbolique des 50.000 dollars mardi dernier, les Français semblent montrer de plus en plus d'intérêt pour les cryptomonnaies. Selon un sondage réalisé en février par l'Ifop pour le compte de Cointribune et dévoilé ce jeudi, 58% des Français connaissent plus ou moins bien les monnaies numériques développées grâce à la technologie blockchain.

Si 3% d'entre eux seulement ont déjà investi dans les cryptos, 14% aimeraient le faire. Dans le détail, les hommes ont plus investi que les femmes (5% contre 2%). Et si ce n'est pas le cas, ils restent les plus intéressés par cet investissement (18% contre 9%), précise l'étude menée auprès de 3.013 Français.

Par ailleurs, les 18-24 ans montrent plus d'intérêt que leurs aînés : 27% d'entre souhaitent investir dans le Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin ou autres monnaies virtuelles, contre 6% des plus de 65 ans et 11% des 50-64 ans.

Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus connue

L'image attribuée aux cryptomonnaies par les Français a quelque peu évolué. Pour 51% des sondés, elles représentent un placement rentable, soit 9 points de plus qu'en 2019. Par ailleurs, 75% des personnes interrogées n'y voient encore qu'un phénomène de mode (- 8 points de moins qu'en 2019) et 61% considèrent qu'elles sont un moyen de financement d'activités illégales (drogue, armes, terrorisme).

La cryptomonnaie la plus connue demeure le bitcoin, puisque 83% des Français en ont déjà entendu parler, dont près de la moitié (40%) voit précisément de quoi il s'agit. Ce score est "très largement supérieur à celui observé pour des cryptomonnaies concurrentes comme Ethereum (11%) Dogecoin (10%) ou XRP (7%) qui, elles, restent encore confidentielles", souligne l'enquête.

Le bitcoin, "la monnaie qui sera la plus utilisée dans le futur" ?

"Jugé trop volatile et décentralisé, par certains", le bitcoin suscite "autant la méfiance que la curiosité du grand public. Notamment par le fait que les plus grandes fortunes mondiales investissent sur ce marché, à l'image d'Elon Musk, homme le plus riche du monde et gérant du constructeur automobile Tesla, qui n'a pas hésité, la semaine dernière, à investir 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie en bitcoin", rappelle l'étude.

Cet intérêt grandissant pour les cryptomonnaies repose principalement sur l'idée de se faire de l'argent : 91% des acheteurs de cryptomonnaie l'ont fait pour "gagner de l'argent". Mais seuls 24% estiment que le bitcoin est "en mesure de devenir la monnaie qui sera la plus utilisée dans le futur". Ce score est tout même supérieur à ceux du Yen (22%), du Yuan (19%) ou du Rouble (6%)...